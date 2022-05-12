Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
Подробности проведения одного из самых ярких фестивалей Узбекистана – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik, Анна Гриценко. Самый южный и жаркий регион Узбекистана. Сурхандарья. Отвесные скалы, величественные каньоны и покрытые зеленью холмы. Жизнь здесь течет размеренно и неспешно, поэтому фестиваль "Байсунская весна" сурхандарьинцы ждут с нетерпением. Особенно в этом году, ведь мероприятие юбилейное, десятое по счету.
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
Более того, фестивалю присвоили статус международного, и в этом году "Весну" посетило более ста тысяч гостей. Иностранцев, которых было много, влек колорит: в ожерелье изумрудных гор разворачивается большой лагерь с юртами. Даже пресс-центр для журналистов с интернетом и компьютерами расположился в большой юрте.
Прежде всего, в фестивале участвуют все регионы Узбекистана и Каракалпакстан. Они устраивают показы национальных костюмов, мастер-классы по приготовлению блюд. Фирменное блюдо Сурхандарьи, например, – это мясо в тандыре, или, как его часто называют, елка-мясо.
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
Дело в том, что это блюдо готовится на дровах хвойных деревьев. Баранина впитывает их аромат, в тандыре становится сочной и нежной.
Под палящим южным солнцем развернулись шатры ремесленников и торговцев. Бойкая девчушка лет десяти машет рукой, зазывает подойти к столу, где продает цветастые тюбетейки:
— Идемте, смотрите, покупайте!
Спрашиваю: "Сами шьете?". Кивает – сами, тяжелая работа.
— И сколько времени нужно, чтобы сшить такую тюбетейку?
— Два часа. Если совсем не отвлекаться, можно и за час справиться. Вы примерьте.
Надеваю самую яркую тюбетейку с кисточкой. Девчушка рассыпается в комплиментах: "Вам идет! Берите, а то жарко тут, голову напечет". Ну как тут отказаться? Расплачиваюсь и двигаюсь дальше.
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
Вечером в рамках фестиваля состоится концерт. Сцену уже установили. За ней поднимаются в небо гигантские, яркие воздушные шары. Поднимаются они невысоко, метров на двадцать. Но этого достаточно, чтобы полюбоваться зелеными склонами байсунских гор.
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
Самобытная, неповторимая культура Сурхандарьи здесь, в горах, вдали от цивилизации, предстает в своем истинном свете. Самый распространенный музыкальный инструмент в Сурхандарье — чанковуз или чанг-кобуз. Это что-то среднее между флейтой и губной гармоникой, его звучание может заворожить слушателя в транс.
Чанковуз – это сама Сурхандарья, ее душа. На нем играют и мужчины, и женщины. Они будто срастаются с этим инструментом, становятся единым целым. Слушать эту музыку можно бесконечно. Впрочем, чем ближе концерт, тем больше звуков вокруг – коллективы готовятся к празднику.
Концертная программа фестиваля начинается с вынесения флагов всех стран-участниц и гостей. Стран – 15, а культур представлено намного больше. К примеру, коллективы Узбекистана показали богатство не только восточной, но и русской культуры – на фестиваль прибыл ансамбль Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра.
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
© Sputnik
"Наше участие — свидетельство того, что "Бойсун бахори" — это не только демонстрация традиций, но и дружба народов. Мы любим Узбекистан. Наша молодежь с большим уважением относится как к узбекским народным танцам, так и к русским", — рассказывает руководитель центра Нина Фёдорова.
Впрочем, в этот раз визитной карточкой ансамбля стал не танец, а песня: солистка коллектива Богдана Базарова исполнила песню, посвященную Узбекистану, на двух языках – узбекском и русском.
Всего четырнадцать коллективов республики и пять зарубежных составов приняли участие в концертной программе "Байсунской весны". Все это — колоритные танцы, традиционные узбекские обряды, веселье, задор и бесконечная импровизация.
В завершение концерта ночное звездное небо над Байсуном озарил салют. Затем под крики многотысячной толпы началось шоу дронов. Более 200 беспилотников поднялись в небо, чтобы украсить его узорами и национальными символами Узбекистана. Каждый из них гости встречали громкими аплодисментами и восторженными возгласами. Триколор плавно сменяли светящиеся фигуры дарбозов, бахши, борцов кураша.
Для справки
Международный фестиваль "Бойсун бахори" организуют Министерство туризма и культурного наследия, Министерство культуры и администрация Сурхандарьинской области.
Первый фестиваль состоялся в 2002 году, а в 2008 ЮНЕСКО включила Бойсунский район в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2004-м проведение мероприятия было приостановлено, и возродился фестиваль "Бойсун бахори" уже в 2017 году.
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