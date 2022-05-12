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https://uz.sputniknews.ru/20220512/ziroat-mirziyoeva-posetila-pervuyu-v-uzbekistane-gospitalnuyu-shkolu--foto-24495131.html
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу — фото
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу — фото
Учебное учреждение для больных детей посетила супруга президента Зироат Мирзиёева.
2022-05-12T10:19+0500
2022-05-12T10:19+0500
общество
узбекистан
школа
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане впервые открыли госпитальную школу для детей с иммунодефицитом, онкологическими и другими серьезными заболеваниями. Учебное учреждение посетила глава Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева.Супруга президента пообщалась с педагогами, учащимися, родителями, а также ознакомилась с созданными в школе условиями.Госпитальную школу "Мехрли мактаб" открыли на базе Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии. Инновационное образовательное учреждение обеспечит непрерывное образование детям, которые из-за длительного лечения не могут посещать обычную школу или детский сад.Одновременно школа будет содействовать полноценной адаптации и социализации ребят при участии в этом процессе родителей, отмечают организаторы проекта.С учетом специфики заболеваний детей "Мехрли мактаб" оборудована с соблюдением всех медицинских требований: здесь имеются электронные учебники, именные книги и медицинские материалы, которые не вызывают аллергии.В школе также имеется IT-лаборатория, сенсорная комната и даже творческая студия Zamin Creative. В ней дети занимаются музыкой и рисованием.Школа послужит платформой для разработки методических программ и повышения квалификации учителей сферы госпитальной педагогики.Фонд Zamin реализовал проект сферы госпитальной педагогики в партнерстве с министерствами здравоохранения, народного, а также дошкольного образования Узбекистана.Читайте также:Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок &gt;&gt;
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узбекистан, школа

Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу — фото

10:19 12.05.2022
© Фонд ZaminЗироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Фонд Zamin
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Школа "Мехрли мактаб" предназначена для детей, находящихся на длительном лечении.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане впервые открыли госпитальную школу для детей с иммунодефицитом, онкологическими и другими серьезными заболеваниями.
Учебное учреждение посетила глава Попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева.
Супруга президента пообщалась с педагогами, учащимися, родителями, а также ознакомилась с созданными в школе условиями.
Госпитальную школу "Мехрли мактаб" открыли на базе Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
© Фонд ZaminЗироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
© Фонд Zamin
Инновационное образовательное учреждение обеспечит непрерывное образование детям, которые из-за длительного лечения не могут посещать обычную школу или детский сад.
Одновременно школа будет содействовать полноценной адаптации и социализации ребят при участии в этом процессе родителей, отмечают организаторы проекта.
© Фонд ZaminЗироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
© Фонд Zamin
С учетом специфики заболеваний детей "Мехрли мактаб" оборудована с соблюдением всех медицинских требований: здесь имеются электронные учебники, именные книги и медицинские материалы, которые не вызывают аллергии.
В школе также имеется IT-лаборатория, сенсорная комната и даже творческая студия Zamin Creative. В ней дети занимаются музыкой и рисованием.
Школа послужит платформой для разработки методических программ и повышения квалификации учителей сферы госпитальной педагогики.
© Фонд ZaminЗироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
Зироат Мирзиёева посетила первую в Узбекистане госпитальную школу
© Фонд Zamin
Фонд Zamin реализовал проект сферы госпитальной педагогики в партнерстве с министерствами здравоохранения, народного, а также дошкольного образования Узбекистана.
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