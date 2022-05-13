https://uz.sputniknews.ru/20220513/chem-opasna-pyatnitsa---ekspert-24542090.html
Чем опасна пятница - эксперт
Чем опасна пятница - эксперт
Психолог назвал самый тяжелый день недели. И это не понедельник. 13.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-13T23:00+0500
2022-05-13T23:00+0500
2022-05-13T23:00+0500
это интересно
психолог
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Понедельник считается самым тяжелым днем недели, но с ним за это звание может поспорить пятница, рассказала в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.Россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем. Действительно, это начало рабочей недели, когда нужно из состояния расслабленности и отдыха переходить в трудовой режим. В этот период часто допускаются ошибки, сбои, срывы. Однако с научной точки зрения пятница ничуть не менее сложный период. На человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя ошибок в этот день может быть меньше, подчеркнула Блинникова."Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать", — отметила специалист.Кроме усталости, к пятнице накапливается и недоделанная ранее работа. Попытки подтянуть сразу все хвосты могут обернуться серьезными проблемами."Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем — и физическим, и психическим", — предупредила Блинникова.Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче, заключила эксперт.Читайте также:Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью
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психолог
Чем опасна пятница - эксперт
Психолог назвал самый тяжелый день недели. И это не понедельник.
Понедельник считается самым тяжелым днем недели, но с ним за это звание может поспорить пятница, рассказала в интервью радио Sputnik
старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.
Россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем. Действительно, это начало рабочей недели, когда нужно из состояния расслабленности и отдыха переходить в трудовой режим. В этот период часто допускаются ошибки, сбои, срывы. Однако с научной точки зрения пятница ничуть не менее сложный период. На человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя ошибок в этот день может быть меньше, подчеркнула Блинникова.
"Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать", — отметила специалист.
Кроме усталости, к пятнице накапливается и недоделанная ранее работа. Попытки подтянуть сразу все хвосты могут обернуться серьезными проблемами.
"Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем — и физическим, и психическим", — предупредила Блинникова.
Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче, заключила эксперт.