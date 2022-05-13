https://uz.sputniknews.ru/20220513/gologramma-uzbechki-i-fontan-kuvshin-kak-predlagayut-uluchshit-samarkand--video-24520001.html
Голограмма узбечки и фонтан-кувшин: как предлагают улучшить Самарканд — видео
Голограмма узбечки и фонтан-кувшин: как предлагают улучшить Самарканд — видео
Разнообразные архитектурные инновации — от голограмм до воссозданных фрагментов фресок — могут украсить облик древнего Самарканда.
2022-05-13T10:18+0500
2022-05-13T10:18+0500
2022-05-13T10:18+0500
общество
самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Самарканд в ближайшие годы преобразится. Проекты по развитию города предложили на заседании городского совета как архитекторы, так и местные предприниматели.Наибольший интерес вызвали работы специалистов Самаркандского государственного архитектурно-строительного института (СамГВСИ).Студент вуза Шахрух Мирсаидов предложил создать колоритную голограмму узбечки в национальной одежде. Девушка под традиционное песнопение выполняет обрядовый поклон "келин". Изображение планируют разместить у достопримечательностей города. Заинтересовал экспертов и необычный фонтан в виде кувшина. Это композицию предложил преподаватель СамГАСИ, скульптор Ахмад Бобоев. Фонтан работает на компрессоре, что поможет улучшить микроклимат.Заведующий кафедрой Мухсин Кадыров, в свою очередь, предложил расписать одну из стен двух улиц города фрагментами старинных фресок об Афросиабе. Это редкий образец согдийского искусства.Вызвал интерес и другие предложения. В их числе — проект по строительству мотеля, разнообразных точек по оказанию бытовых услуг. Их возведение станет возможным, если рядом, у многоэтажных домов, строители предусмотрят парковки, зеленые зоны, детские площадки. Еще одна идея — благоустроить канал Афросиаб. Здесь могут появиться беседки, деревья и чайхана. Однако проект получит "зеленый свет" только после посещения этой территории хокимом и членами городского совета.Читайте также:
самарканд
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самарканд
Голограмма узбечки и фонтан-кувшин: как предлагают улучшить Самарканд — видео
Разнообразные архитектурные инновации — от голограмм до воссозданных фрагментов фресок — могут украсить облик древнего Самарканда.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Самарканд в ближайшие годы преобразится. Проекты по развитию города предложили на заседании городского совета как архитекторы, так и местные предприниматели.
Наибольший интерес вызвали работы специалистов Самаркандского государственного архитектурно-строительного института (СамГВСИ).
Студент вуза Шахрух Мирсаидов предложил создать колоритную голограмму узбечки в национальной одежде. Девушка под традиционное песнопение выполняет обрядовый поклон "келин". Изображение планируют разместить у достопримечательностей города.
Заинтересовал экспертов и необычный фонтан в виде кувшина. Это композицию предложил преподаватель СамГАСИ, скульптор Ахмад Бобоев. Фонтан работает на компрессоре, что поможет улучшить микроклимат.
Заведующий кафедрой Мухсин Кадыров, в свою очередь, предложил расписать одну из стен двух улиц города фрагментами старинных фресок об Афросиабе. Это редкий образец согдийского искусства.
Вызвал интерес и другие предложения. В их числе — проект по строительству мотеля, разнообразных точек по оказанию бытовых услуг. Их возведение станет возможным, если рядом, у многоэтажных домов, строители предусмотрят парковки, зеленые зоны, детские площадки.
Еще одна идея — благоустроить канал Афросиаб. Здесь могут появиться беседки, деревья и чайхана. Однако проект получит "зеленый свет" только после посещения этой территории хокимом и членами городского совета.