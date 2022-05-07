https://uz.sputniknews.ru/20220507/turoperatory-samarkanda-i-chelyabinska-naraschivayut-sotrudnichestvo-24411619.html

Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество

Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество

Стороны представили туристический потенциал двух областей и обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества.

2022-05-07T10:27+0500

2022-05-07T10:27+0500

2022-05-07T10:49+0500

общество

самарканд

челябинская область

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24282099_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_3199f5fa8b7ac9b80f2c26690e1b67df.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Представители туристических компаний Самарканда и Челябинской области провели переговоры в онлайн-формате. Об этом сообщает STV со ссылкой на пресс-службу Главного управления по туризму и культурному наследию Самаркандской области.Мероприятие организовали при поддержке Главного управления туризма и культурного наследия области и Генерального консульства Узбекистана в Челябинске.В ходе переговоров стороны представили туристический потенциал Самарканда и Челябинска, обсудили планы по дальнейшему развитию.Также местные туркомпании обменялись контактами для дальнейшего плодотворного сотрудничества.В последнее время российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.Летом же спрос может снизиться — из-за жаркой погоды.Читайте также: Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, челябинская область, туризм