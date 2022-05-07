https://uz.sputniknews.ru/20220507/turoperatory-samarkanda-i-chelyabinska-naraschivayut-sotrudnichestvo-24411619.html
Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество
Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество
Стороны представили туристический потенциал двух областей и обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества.
2022-05-07T10:27+0500
2022-05-07T10:27+0500
2022-05-07T10:49+0500
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туризм
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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Представители туристических компаний Самарканда и Челябинской области провели переговоры в онлайн-формате. Об этом сообщает STV со ссылкой на пресс-службу Главного управления по туризму и культурному наследию Самаркандской области.Мероприятие организовали при поддержке Главного управления туризма и культурного наследия области и Генерального консульства Узбекистана в Челябинске.В ходе переговоров стороны представили туристический потенциал Самарканда и Челябинска, обсудили планы по дальнейшему развитию.Также местные туркомпании обменялись контактами для дальнейшего плодотворного сотрудничества.В последнее время российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.Летом же спрос может снизиться — из-за жаркой погоды.Читайте также: Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное
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самарканд, челябинская область, туризм
Туроператоры Самарканда и Челябинска наращивают сотрудничество
10:27 07.05.2022 (обновлено: 10:49 07.05.2022)
Стороны представили туристический потенциал двух областей и обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik
. Представители туристических компаний Самарканда и Челябинской области провели переговоры в онлайн-формате. Об этом сообщает STV
со ссылкой на пресс-службу Главного управления по туризму и культурному наследию Самаркандской области.
Мероприятие организовали при поддержке Главного управления туризма и культурного наследия области и Генерального консульства Узбекистана в Челябинске.
В ходе переговоров стороны представили туристический потенциал Самарканда и Челябинска, обсудили планы по дальнейшему развитию.
Также местные туркомпании обменялись контактами для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
В последнее время российские туроператоры фиксируют существенный рост продаж туров в Узбекистан по сравнению с показателями 2021 года. Спрос увеличился до 55%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По мнению экспертов ассоциации, такой результат не исключает, что Узбекистан войдет в топ-10 направлений на майские праздники.
Летом же спрос может снизиться — из-за жаркой погоды.