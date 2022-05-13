https://uz.sputniknews.ru/20220513/kadyrov-jestko-vyskazalsya-o-napadenii-na-rossiyskogo-posla-v-polshe--video-24530643.html

Кадыров жестко высказался о нападении на российского посла в Польше — видео

Кадыров жестко высказался о нападении на российского посла в Польше — видео

Глава Чечни выступил с заявлением после атаки на посла России в Варшаве.

2022-05-13T15:41+0500

2022-05-13T15:41+0500

2022-05-13T15:41+0500

в мире

посол

польша

рамзан кадыров

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался об инциденте с российским послом в Польше.Он назвал это "нарушением всех норм". Кадыров возмутился бездействием властей и высмеял так называемые европейские демократические ценности: "Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры?"По его словам, если бы что-то подобное произошло в Чечне, то весь мир бы ополчился и потребовал ввести санкции. Напомним: посол России в Польше Сергей Андреев подвергся в понедельник атаке со стороны агрессивно настроенных поляков и украинцев. Инцидент произошел, когда дипломат пытался возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.Андреева, сопровождавшую его супругу и дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.Читайте также:

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посол, польша, рамзан кадыров