https://uz.sputniknews.ru/20220513/kak-vlasti-budut-razvivat-tashkent-v-blijayshie-pyat-let-24417979.html
Ташкент в ближайшие пять лет преобразится
Ташкент в ближайшие пять лет преобразится
Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до 8,9 млрд долларов. Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.
2022-05-13T11:43+0500
2022-05-13T11:43+0500
2022-05-13T11:16+0500
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ташкент
развитие
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Правительство разработало меры по комплексному социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни населения города Ташкента в 2022–2026 годах.Программа развития столицы предусматривает увеличение за пять лет валового регионального продукта в 1,6 раза, промышленного производства – в 1,4 раза, услуг в 3 раза и строительных работ в 1,6 раза.В текущем году объем валового регионального продукта составит около 144,8 трлн сумов. Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до $8,9 млрд.Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.За пять лет в столице появится более 644,5 тысячи новых рабочих мест. В результате уровень безработицы должен снизиться с 6,2%в в 2022 году до 5% в 2026-м.Число ежегодно создаваемых субъектов предпринимательства составит от 17 до 19 тысяч.Программа включает в себя:Читайте также: На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов
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ташкент, развитие
Ташкент в ближайшие пять лет преобразится
Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до 8,9 млрд долларов. Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Правительство разработало меры
по комплексному социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни населения города Ташкента в 2022–2026 годах.
Программа развития столицы предусматривает увеличение за пять лет валового регионального продукта в 1,6 раза, промышленного производства – в 1,4 раза, услуг в 3 раза и строительных работ в 1,6 раза.
В текущем году объем валового регионального продукта составит около 144,8 трлн сумов. Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до $8,9 млрд.
Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.
За пять лет в столице появится более 644,5 тысячи новых рабочих мест. В результате уровень безработицы должен снизиться с 6,2%в в 2022 году до 5% в 2026-м.
Число ежегодно создаваемых субъектов предпринимательства составит от 17 до 19 тысяч.
Программа включает в себя:
дорожную карту мер по решению выявленных проблем населения;
специализацию районов столицы, "точки роста" и "драйверные отрасли";
комплекс мер по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры и строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения в 2022 году;
адресный перечень перспективных проектов развития социальной и производственной инфраструктуры районов Ташкента.