https://uz.sputniknews.ru/20220513/kakie-pedagogi-poluchat-nadbavku-v-uzbekistane-24521656.html

Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане

Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане

С 1 сентября определенная категория преподавателей будет получать надбавку в 50%.

2022-05-13T11:22+0500

2022-05-13T11:22+0500

2022-05-13T11:22+0500

общество

узбекистан

педагог

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане педагогам, которые имеют сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, начнут выплачивать ежемесячную надбавку.Об этом говорится в указе президента "Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах".Нововведения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в Министерстве народного образования республики.Надбавку в 50% получат:Выплаты в размере 20% от тарифной ставки получат педагоги с сертификатами от национальной системы оценки Государственного центра тестирования.Ежемесячную дополнительную надбавку будут выдавать в течение срока действия сертификата, но не более трех лет.Читайте также:

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узбекистан, педагог