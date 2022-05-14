https://uz.sputniknews.ru/20220514/kakie-pedagogi-poluchat-nadbavku-v-uzbekistane-24521656.html
Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане
Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане
С 1 сентября определенная категория преподавателей будет получать надбавку в 50%.
2022-05-14T18:12+0500
2022-05-14T18:12+0500
2022-05-14T18:57+0500
общество
узбекистан
педагог
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане педагогам, которые имеют сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, начнут выплачивать ежемесячную надбавку.Об этом говорится в указе президента "Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах".Нововведения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в Министерстве народного образования республики.Надбавку в 50% получат:Выплаты в размере 20% от тарифной ставки получат педагоги с сертификатами от национальной системы оценки Государственного центра тестирования.Ежемесячную дополнительную надбавку будут выдавать в течение срока действия сертификата, но не более трех лет.Читайте также:Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео >>
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узбекистан, педагог
Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане
18:12 14.05.2022 (обновлено: 18:57 14.05.2022)
С 1 сентября определенная категория преподавателей будет получать надбавку в 50%.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане педагогам, которые имеют сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, начнут выплачивать ежемесячную надбавку.
Об этом говорится в указе президента "Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах".
Нововведения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в Министерстве народного образования республики.
преподаватели, которые имеют международно признанный сертификат;
сертификат, полученный в национальной системе оценки, соответствующий требованиям международных стандартов;
сертификат по иностранному языку, полученный в национальной системе оценки Государственного центра тестирования, но не соответствующий требованиям международных стандартов (до 1 января 2025 года).
Выплаты в размере 20% от тарифной ставки получат педагоги с сертификатами от национальной системы оценки Государственного центра тестирования.
Ежемесячную дополнительную надбавку будут выдавать в течение срока действия сертификата, но не более трех лет.