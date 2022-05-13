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Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото
Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото
В 2021 году Сергея Ежкова наградили орденом "Дустлик" ("Дружба").
2022-05-13T17:56+0500
2022-05-13T17:56+0500
2022-05-13T17:56+0500
общество
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил журналисту, основателю интернет-издания "Узметроном" Сергею Ежкову благодарственную грамоту.Мальгинов отметил вклад журналиста в развитие русскоязычной прессы Узбекистана и его высокий профессионализм.Стороны также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей России и Узбекистана в медиасфере, способы противостояния новым вызовам, а также развитие русскоязычной интернет-журналистики в республике.Напомним, в 2021-м Ежкову вручили орден "Дустлик" ("Дружба"). Журналиста наградили по указу президента Шавката Мирзиёева.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олег мальгинов
Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото
В 2021 году Сергея Ежкова наградили орденом "Дустлик" ("Дружба").
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил журналисту, основателю интернет-издания "Узметроном" Сергею Ежкову благодарственную грамоту.
Мальгинов отметил
вклад журналиста в развитие русскоязычной прессы Узбекистана и его высокий профессионализм.
Стороны также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей России и Узбекистана в медиасфере, способы противостояния новым вызовам, а также развитие русскоязычной интернет-журналистики в республике.
Напомним, в 2021-м Ежкову вручили орден "Дустлик" ("Дружба"). Журналиста наградили по указу президента Шавката Мирзиёева.