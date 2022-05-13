https://uz.sputniknews.ru/20220513/malginov-vruchil-blagodarnost-uzbekistanskomu-jurnalistu---foto-24537117.html

Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото

Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото

В 2021 году Сергея Ежкова наградили орденом "Дустлик" ("Дружба").

2022-05-13T17:56+0500

2022-05-13T17:56+0500

2022-05-13T17:56+0500

общество

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил журналисту, основателю интернет-издания "Узметроном" Сергею Ежкову благодарственную грамоту.Мальгинов отметил вклад журналиста в развитие русскоязычной прессы Узбекистана и его высокий профессионализм.Стороны также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей России и Узбекистана в медиасфере, способы противостояния новым вызовам, а также развитие русскоязычной интернет-журналистики в республике.Напомним, в 2021-м Ежкову вручили орден "Дустлик" ("Дружба"). Журналиста наградили по указу президента Шавката Мирзиёева.Читайте также:

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олег мальгинов