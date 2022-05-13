Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220513/malginov-vruchil-blagodarnost-uzbekistanskomu-jurnalistu---foto-24537117.html
Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото
Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото
В 2021 году Сергея Ежкова наградили орденом "Дустлик" ("Дружба").
2022-05-13T17:56+0500
2022-05-13T17:56+0500
общество
олег мальгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0a/18657679_0:252:3092:1991_1920x0_80_0_0_f2f6122674b4ad6a764af12650646ba7.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил журналисту, основателю интернет-издания "Узметроном" Сергею Ежкову благодарственную грамоту.Мальгинов отметил вклад журналиста в развитие русскоязычной прессы Узбекистана и его высокий профессионализм.Стороны также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей России и Узбекистана в медиасфере, способы противостояния новым вызовам, а также развитие русскоязычной интернет-журналистики в республике.Напомним, в 2021-м Ежкову вручили орден "Дустлик" ("Дружба"). Журналиста наградили по указу президента Шавката Мирзиёева.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0a/18657679_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e8a7b3ed6861f2afde3a17536ee4a93e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олег мальгинов

Мальгинов вручил благодарность узбекистанскому журналисту - фото

17:56 13.05.2022
© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
© Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В 2021 году Сергея Ежкова наградили орденом "Дустлик" ("Дружба").
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил журналисту, основателю интернет-издания "Узметроном" Сергею Ежкову благодарственную грамоту.
© Посольство России в УзбекистанеОлег Мальгинов вручил Сергею Ежкову благодарственную грамоту
Олег Мальгинов вручил Сергею Ежкову благодарственную грамоту - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
Олег Мальгинов вручил Сергею Ежкову благодарственную грамоту
© Посольство России в Узбекистане
Мальгинов отметил вклад журналиста в развитие русскоязычной прессы Узбекистана и его высокий профессионализм.
Стороны также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей России и Узбекистана в медиасфере, способы противостояния новым вызовам, а также развитие русскоязычной интернет-журналистики в республике.
Напомним, в 2021-м Ежкову вручили орден "Дустлик" ("Дружба"). Журналиста наградили по указу президента Шавката Мирзиёева.
Читайте также:
Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0