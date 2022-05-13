https://uz.sputniknews.ru/20220513/narbaeva-sotrudnichestvo-tsentralnoy-azii-i-rossii-pomojet-razvitiyu-vsego-regiona-24538190.html

Нарбаева: сотрудничество Центральной Азии и России поможет развитию всего региона

Нарбаева: сотрудничество Центральной Азии и России поможет развитию всего региона

Нарбаева: в Узбекистане хотят обеспечить гендерное равенство.

2022-05-13T18:56+0500

2022-05-13T18:56+0500

2022-05-13T18:56+0500

танзила нарбаева

политика

центральная азия

узбекистан

женщины

права женщин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19464008_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_434a936106dec252bac8eecb403a3dfe.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Сегодня в Ашхабаде прошло заседание Центральной Азии и Российской Федерации, посвященное роли женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В заседании приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также представители профильных ведомств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Участники форума обсудили вопросы укрепления конструктивных связей женщин, разработки проектов и программ по гендерному равенству и расширению участия женщин в общественно-политической жизни государства, а также пути дальнейшего развития партнерства и укрепления диалога между парламентариями стран Центральной Азии и России.Танзила Нарбаева отметила, что в Узбекистане обеспечение гендерного равенства и поддержка женщин и девочек возведены в ранг государственной политики. Так, уже работает Республиканская комиссия, которую возглавляет Председатель Сената Олий Мажлиса. Кроме того, Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. Эти вопросы также находят свое отражение в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, одна из ключевых целей которой посвящена поддержке женщин и их участию в общественной жизни страны. Верхней палатой парламента Узбекистана утверждена Стратегия достижения гендерного равенства до 2030 года.Участники мероприятия поддержали инициативы и предложения, а также итоговую Декларацию Диалога женщин государств Центральной Азии и России. В этом документе отражены общие подходы по ключевым вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в области поддержки женщин и обеспечения гендерного равенства"Реализация рекомендаций сегодняшнего заседания Диалога женщин заложит прочную основу для дальнейшего укрепления многостороннего партнерства в формате Центральная Азия – Россия", - заключила Нарбаева.Читайте также:Танзила Нарбаева рассказала о роли народной дипломатии в современном мире

центральная азия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

танзила нарбаева, центральная азия, узбекистан, женщины, права женщин