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Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации Афганистана
Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации Афганистана
Государствам-членам Содружества важно объединить усилия по дальнейшей диверсификации системы межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров, считает глава МИД Узбекистана.
2022-05-13T14:06+0500
2022-05-13T14:06+0500
2022-05-13T14:07+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. События в мире подтверждают необходимость в разветвленных международных транспортных коммуникациях, которые обеспечат стабильную работу и развитие экономик стран СНГ. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на заседании министров иностранных дел (МИД) СНГ в Душанбе. Данные действия позволят создать кратчайший транзитный коридор, через который страны СНГ смогут выйти на крупнейшие рынки Южной Азии, отметил глава МИД Узбекистана. Более того, транспортно-коммуникационные проекты в южном направлении Содружества смогут оказать поддержку и Афганистану, подчеркнул он в своем выступлении. К сожалению, внимание международного сообщества к ситуации в Афганистане снизилось, полагает Норов. Однако обстановка в этой стране остается сложной и вызовы региональной безопасности и стабильности сохраняются до сих пор. Помня продолжающемся в Афганистане экономическом кризисе, накануне праздника Рамадан Узбекистан направил поезд гуманитарной помощи. Он состоял из 58 вагонов, которые доставили более 4 тыс тонн продовольственных продуктов, лекарств и одежды, также сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Читайте также:Мир переживает масштабные перемены — Норов >>
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узбекистан, мид узбекистана, владимир норов, снг, афганистан
Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации Афганистана
14:06 13.05.2022 (обновлено: 14:07 13.05.2022)
Государствам-членам Содружества важно объединить усилия по дальнейшей диверсификации системы межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров, считает глава МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. События в мире подтверждают необходимость в разветвленных международных транспортных коммуникациях, которые обеспечат стабильную работу и развитие экономик стран СНГ.
Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на заседании министров иностранных дел (МИД) СНГ в Душанбе.
"Исходя из этого, считаем важным объединить усилия по дальнейшей диверсификации системы межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров на пространстве Содружества, прежде всего, в направлении "Север-Юг", в частности и железной дороги по маршруту "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", — цитирует Владимира Норова пресс-служба МИД Узбекистана.
Данные действия позволят создать кратчайший транзитный коридор, через который страны СНГ смогут выйти на крупнейшие рынки Южной Азии, отметил глава МИД Узбекистана.
Более того, транспортно-коммуникационные проекты в южном направлении Содружества смогут оказать поддержку и Афганистану, подчеркнул он в своем выступлении.
"Реализация транспортно-коммуникационных проектов на южном направлении Содружества создаст уникальные возможности и для нашего соседа Афганистана, формируя транзитные потоки, создавая новые рабочие места и способствуя социально-экономической стабилизации этой страны", — сообщил Владимир Норов.
К сожалению, внимание международного сообщества к ситуации в Афганистане снизилось, полагает Норов. Однако обстановка в этой стране остается сложной и вызовы региональной безопасности и стабильности сохраняются до сих пор.
Помня продолжающемся в Афганистане экономическом кризисе, накануне праздника Рамадан Узбекистан направил поезд гуманитарной помощи.
Он состоял из 58 вагонов, которые доставили более 4 тыс тонн продовольственных продуктов, лекарств и одежды, также сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
"Хорошую возможность актуализировать и всесторонне обсудить эти вопросы предоставит Международная конференция высокого уровня по Афганистану, которая состоится в конце июля текущего года в городе Ташкенте", — заявил Владимир Норов.