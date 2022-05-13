https://uz.sputniknews.ru/20220513/norov-rasskazal-o-vozmojnostyax-sng-sposobstvovat-stabilizatsii-afganistana-24528275.html

Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации Афганистана

Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации Афганистана

Государствам-членам Содружества важно объединить усилия по дальнейшей диверсификации системы межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров, считает глава МИД Узбекистана.

2022-05-13T14:06+0500

2022-05-13T14:06+0500

2022-05-13T14:07+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. События в мире подтверждают необходимость в разветвленных международных транспортных коммуникациях, которые обеспечат стабильную работу и развитие экономик стран СНГ. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на заседании министров иностранных дел (МИД) СНГ в Душанбе. Данные действия позволят создать кратчайший транзитный коридор, через который страны СНГ смогут выйти на крупнейшие рынки Южной Азии, отметил глава МИД Узбекистана. Более того, транспортно-коммуникационные проекты в южном направлении Содружества смогут оказать поддержку и Афганистану, подчеркнул он в своем выступлении. К сожалению, внимание международного сообщества к ситуации в Афганистане снизилось, полагает Норов. Однако обстановка в этой стране остается сложной и вызовы региональной безопасности и стабильности сохраняются до сих пор. Помня продолжающемся в Афганистане экономическом кризисе, накануне праздника Рамадан Узбекистан направил поезд гуманитарной помощи. Он состоял из 58 вагонов, которые доставили более 4 тыс тонн продовольственных продуктов, лекарств и одежды, также сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Читайте также:Мир переживает масштабные перемены — Норов >>

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