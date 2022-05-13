https://uz.sputniknews.ru/20220513/peskov-rossiya-ne-otkazyvaetsya-ot-lichnoy-vstrechi-putina-s-zelenskim-24539314.html
Песков: Россия не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским
Песков: Россия не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским
Делегации РФ и Украины проводили переговоры, но президенты еще не встречались.
2022-05-13T19:16+0500
2022-05-13T19:16+0500
2022-05-13T19:16+0500
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
встреча
переговоры
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Россия не отказывается от личной встречи президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает Sputnik Беларусь.Позиция России в этом вопросе не изменилась, однако на встрече должен быть "финализирован документ, подготовленный заранее", уточнил Песков. На данный момент движения в проработке Россией и Украиной данного совместного документа нет."Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно", - объяснил он.Условия России "прекрасно известны, четко сформулированы и положены на бумагу", также подчеркнул Дмитрий Песков."Все это передано украинской стороне, ответа нет", - сказал он.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев саботирует переговоры с Россией."У Зеленского "семь пятниц на неделе", как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз", - сказал глава российского МИД.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Читайте также:В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
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дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, встреча, переговоры
Песков: Россия не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским
С момента начала спецоперации делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров, однако главы государств не встречались ни разу.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
Россия не отказывается от личной встречи президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает Sputnik Беларусь
.
Позиция России в этом вопросе не изменилась, однако на встрече должен быть "финализирован документ, подготовленный заранее", уточнил Песков. На данный момент движения в проработке Россией и Украиной данного совместного документа нет.
"Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно", - объяснил он.
Условия России "прекрасно известны, четко сформулированы и положены на бумагу", также подчеркнул Дмитрий Песков.
"Все это передано украинской стороне, ответа нет", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев саботирует переговоры с Россией.
"У Зеленского "семь пятниц на неделе", как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз", - сказал глава российского МИД.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.