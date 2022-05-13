Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-lnr-rasskazali-o-popytke-neonatsistov-prorvatsya-v-rayon-goroda-rubejnoe-24528700.html
В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
Народная милиция ЛНР пресекла попытку националистических формирований Украины прорваться на территорию города.
2022-05-13T14:17+0500
2022-05-13T14:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
днр
спецоперация
милиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24528064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13eca4be18ed4ee901d9d898932ed4a9.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Националистические подразделения Украины попытались пройти в город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Кроме того, ЛНР удалось полностью зачистить промзону. Напомним, 12 мая военный комендант Рубежного сообщал, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками. Жилые кварталы города при этом находились под контролем ЛНР. Об освобождении города Рубежное ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск оказались блокированы на заводе "Заря". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
лнр
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24528064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26a04768e9a5b49fd13f88321292dadb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лнр, днр, спецоперация, милиция

В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное

14:17 13.05.2022
© Sputnik / Александр ГальперинСгоревшая военная техника и автомобили на одной из улиц в городе Рубежное.
Сгоревшая военная техника и автомобили на одной из улиц в городе Рубежное. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Александр Гальперин
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Народная милиция ЛНР пресекла попытку националистических формирований Украины прорваться на территорию города.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Националистические подразделения Украины попытались пройти в город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
"Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное", — цитирует Народную милицию агентство.
Кроме того, ЛНР удалось полностью зачистить промзону.
Напомним, 12 мая военный комендант Рубежного сообщал, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками. Жилые кварталы города при этом находились под контролем ЛНР.
Об освобождении города Рубежное ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск оказались блокированы на заводе "Заря".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0