https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-lnr-rasskazali-o-popytke-neonatsistov-prorvatsya-v-rayon-goroda-rubejnoe-24528700.html
В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
Народная милиция ЛНР пресекла попытку националистических формирований Украины прорваться на территорию города.
2022-05-13T14:17+0500
2022-05-13T14:17+0500
2022-05-13T14:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Националистические подразделения Украины попытались пройти в город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Кроме того, ЛНР удалось полностью зачистить промзону. Напомним, 12 мая военный комендант Рубежного сообщал, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками. Жилые кварталы города при этом находились под контролем ЛНР. Об освобождении города Рубежное ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск оказались блокированы на заводе "Заря". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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лнр, днр, спецоперация, милиция
В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное
Народная милиция ЛНР пресекла попытку националистических формирований Украины прорваться на территорию города.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik.
Националистические подразделения Украины попытались пройти в город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
"Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное", — цитирует Народную милицию агентство.
Кроме того, ЛНР удалось полностью зачистить промзону.
Напомним, 12 мая военный комендант Рубежного сообщал, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками. Жилые кварталы города при этом находились под контролем ЛНР.
Об освобождении города Рубежное ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск оказались блокированы на заводе "Заря".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.