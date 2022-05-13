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В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное

В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города Рубежное

Народная милиция ЛНР пресекла попытку националистических формирований Украины прорваться на территорию города.

2022-05-13T14:17+0500

2022-05-13T14:17+0500

2022-05-13T14:17+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Националистические подразделения Украины попытались пройти в город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Кроме того, ЛНР удалось полностью зачистить промзону. Напомним, 12 мая военный комендант Рубежного сообщал, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками. Жилые кварталы города при этом находились под контролем ЛНР. Об освобождении города Рубежное ранее заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам его помощника по силовому блоку Апты Алаудинова, остатки украинских войск оказались блокированы на заводе "Заря". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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