https://uz.sputniknews.ru/20220513/peskov-v-tom-chto-gazprom-xochet-poluchit-ot-moldovy-dolg-za-gaz-net-politiki-24537784.html
Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики
Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики
Песков: в желании "Газпрома" получить от Молдовы долг за газ, нет политики.
2022-05-13T18:16+0500
2022-05-13T18:16+0500
2022-05-13T18:16+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В том, что "Газпром" просто хочет получить от Молдовы задолженность за газ, нет политической подоплеки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", - сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдове погасить долги за газ.Песков подчеркнул, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.Читайте также:СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа
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дмитрий песков, газпром, молдова
Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдовой задолженности за газ
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
В том, что "Газпром" просто хочет получить от Молдовы задолженность за газ, нет политической подоплеки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", - сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдове погасить долги за газ.
Песков подчеркнул, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.