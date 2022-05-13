https://uz.sputniknews.ru/20220513/peskov-v-tom-chto-gazprom-xochet-poluchit-ot-moldovy-dolg-za-gaz-net-politiki-24537784.html

Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики

Песков: в том, что "Газпром" хочет получить от Молдовы долг за газ, нет политики

Песков: в желании "Газпрома" получить от Молдовы долг за газ, нет политики.

2022-05-13T18:16+0500

2022-05-13T18:16+0500

2022-05-13T18:16+0500

россия

дмитрий песков

газпром

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1f/23684171_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_97a86e27d669314e546c6f28459ca1c3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В том, что "Газпром" просто хочет получить от Молдовы задолженность за газ, нет политической подоплеки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", - сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдове погасить долги за газ.Песков подчеркнул, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.Читайте также:СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа

россия

молдова

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий песков, газпром, молдова