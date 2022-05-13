https://uz.sputniknews.ru/20220513/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-13-maya-24525176.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 13 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 13 мая

РФ продолжает эвакуировать мирных граждан, несмотря на провокации Киева.

2022-05-13T13:41+0500

2022-05-13T13:41+0500

2022-05-13T13:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 13 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.В Мариуполе появился светНа социально значимые объекты в Мариуполе стало поступать электроснабжение. В четверг, 12 мая, электричество начали получать больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер, а также некоторые другие объекты.Что заявляют в Минобороны РоссииУкраинские боевики угрожают и издеваются над жителями Украины, которые хотят эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По сообщению Минобороны, киевские власти все время мешают эвакуации жителей: националисты обстреливают выезды из блокированных ими территорий, используя артиллерию и минометы.Мизинцев отметил, что эвакуация продолжается."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей", — заявил он на брифинге.По его словам, украинские силовики установили свои опорные пункты в объектах медицинской инфраструктуры и расположили там тяжелое вооружение, а граждан, в том числе больных, принуждают уйти из медицинских учреждений под угрозой расправы.Мизинцев сообщил, что на эти и другие аналогичные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, Всемирная организация здравоохранения не обращает никакого внимания, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба.Про ситуацию на "Азовсталь"Недавно один из российских Telegram-каналов опубликовал сообщение, что Киев якобы поставили ультиматум Москве по "Азовстали", где заблокированы украинские националисты, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным."Не читайте эти Telegram-каналы", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Британская помощьОфицеры Великобритании действующего резерва поехали в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подступила российская армия, заявили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.По данным собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.Жалобы иностранных наемниковЗападные наемники, которые участвуют в боях на Украине, пожаловались на сильное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах ВСУ. Интервью с наемниками опубликовала Telegraph."Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия", — сказал отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области.О ядерном оружииРоссия надеется, что НАТО не установит ядерное оружие на Украине, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News."Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет", — сказал он.При этом Чижов отметил, что, в отличие от США, Россия не устанавливает ядерные установки нигде, кроме своей территории.Прокомментировал тему ядерного оружия и сенатор Алексей Пушков.По его оценке, этот недопустимый шаг спровоцирует непредсказуемые последствия для мировой безопасности."Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах", — сказал Пушков.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, сообщил, что государствам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, "следует учитывать все варианты".Ведущий онлайн-издания UnHerd News задал вопрос, какова вероятность ядерного конфликта, и при каких условиях Россия будет считать оправданным ядерный удар."Я не военный, и не мне делать такие заключения. Но думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если угрожаете вооруженной державе, то следует учитывать все варианты", — отметил Полянский.Европа - плохой помощникЭкс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Европа платит слишком мало по сравнению с многомиллиардной американской помощью Украине, и призвал заставить ее внести "справедливую лепту"."Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа... дает очень мало, а они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США", — сообщается в его заявлении.Читайте также:Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец

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