https://uz.sputniknews.ru/20220513/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-13-maya-24525176.html
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 13 мая
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 13 мая
РФ продолжает эвакуировать мирных граждан, несмотря на провокации Киева.
2022-05-13T13:41+0500
2022-05-13T13:41+0500
2022-05-13T13:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 13 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.В Мариуполе появился светНа социально значимые объекты в Мариуполе стало поступать электроснабжение. В четверг, 12 мая, электричество начали получать больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер, а также некоторые другие объекты.Что заявляют в Минобороны РоссииУкраинские боевики угрожают и издеваются над жителями Украины, которые хотят эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По сообщению Минобороны, киевские власти все время мешают эвакуации жителей: националисты обстреливают выезды из блокированных ими территорий, используя артиллерию и минометы.Мизинцев отметил, что эвакуация продолжается."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей", — заявил он на брифинге.По его словам, украинские силовики установили свои опорные пункты в объектах медицинской инфраструктуры и расположили там тяжелое вооружение, а граждан, в том числе больных, принуждают уйти из медицинских учреждений под угрозой расправы.Мизинцев сообщил, что на эти и другие аналогичные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, Всемирная организация здравоохранения не обращает никакого внимания, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба.Про ситуацию на "Азовсталь"Недавно один из российских Telegram-каналов опубликовал сообщение, что Киев якобы поставили ультиматум Москве по "Азовстали", где заблокированы украинские националисты, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным."Не читайте эти Telegram-каналы", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Британская помощьОфицеры Великобритании действующего резерва поехали в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подступила российская армия, заявили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.По данным собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.Жалобы иностранных наемниковЗападные наемники, которые участвуют в боях на Украине, пожаловались на сильное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах ВСУ. Интервью с наемниками опубликовала Telegraph."Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия", — сказал отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области.О ядерном оружииРоссия надеется, что НАТО не установит ядерное оружие на Украине, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News."Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет", — сказал он.При этом Чижов отметил, что, в отличие от США, Россия не устанавливает ядерные установки нигде, кроме своей территории.Прокомментировал тему ядерного оружия и сенатор Алексей Пушков.По его оценке, этот недопустимый шаг спровоцирует непредсказуемые последствия для мировой безопасности."Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах", — сказал Пушков.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, сообщил, что государствам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, "следует учитывать все варианты".Ведущий онлайн-издания UnHerd News задал вопрос, какова вероятность ядерного конфликта, и при каких условиях Россия будет считать оправданным ядерный удар."Я не военный, и не мне делать такие заключения. Но думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если угрожаете вооруженной державе, то следует учитывать все варианты", — отметил Полянский.Европа - плохой помощникЭкс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Европа платит слишком мало по сравнению с многомиллиардной американской помощью Украине, и призвал заставить ее внести "справедливую лепту"."Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа... дает очень мало, а они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США", — сообщается в его заявлении.Читайте также:Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
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Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 13 мая
13:41 13.05.2022 (обновлено: 13:43 13.05.2022)
Российская армия продолжает эвакуировать мирных граждан, несмотря на провокации киевского режима.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 13 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан
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В Мариуполе появился свет
На социально значимые объекты в Мариуполе стало поступать электроснабжение. В четверг, 12 мая, электричество начали получать больница скорой медицинской помощи, станция скорой медицинской помощи и дерматовенерологический диспансер, а также некоторые другие объекты.
Что заявляют в Минобороны России
Украинские боевики угрожают и издеваются над жителями Украины, которые хотят эвакуироваться на территорию России, ЛНР и ДНР, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По сообщению Минобороны, киевские власти все время мешают эвакуации жителей: националисты обстреливают выезды из блокированных ими территорий, используя артиллерию и минометы.
Мизинцев отметил, что эвакуация продолжается.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей", — заявил он на брифинге.
По его словам, украинские силовики установили свои опорные пункты в объектах медицинской инфраструктуры и расположили там тяжелое вооружение, а граждан, в том числе больных, принуждают уйти из медицинских учреждений под угрозой расправы.
Мизинцев сообщил, что на эти и другие аналогичные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, Всемирная организация здравоохранения не обращает никакого внимания, несмотря на неоднократные заявления гуманитарного штаба.
Про ситуацию на "Азовсталь"
Недавно один из российских Telegram-каналов опубликовал сообщение, что Киев якобы поставили ультиматум Москве по "Азовстали", где заблокированы украинские националисты, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным.
"Не читайте эти Telegram-каналы", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британская помощь
Офицеры Великобритании действующего резерва поехали в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подступила российская армия, заявили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.
По данным собеседника агентства, в начале февраля они помогали вооруженным силам Украины в работе с разведданными в Донбассе.
Жалобы иностранных наемников
Западные наемники, которые участвуют в боях на Украине, пожаловались на сильное превосходство российской армии на полях сражений, плохую организацию и коррупцию в рядах ВСУ. Интервью с наемниками опубликовала Telegraph.
"Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия", — сказал отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области.
О ядерном оружии
Россия надеется, что НАТО не установит ядерное оружие на Украине, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала Sky News.
"Будет ли НАТО размещать ядерное оружие на Украине? Надеюсь, что нет", — сказал он.
При этом Чижов отметил, что, в отличие от США, Россия не устанавливает ядерные установки нигде, кроме своей территории.
Прокомментировал тему ядерного оружия и сенатор Алексей Пушков.
По его оценке, этот недопустимый шаг спровоцирует непредсказуемые последствия для мировой безопасности.
"Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах", — сказал Пушков.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о вероятности ядерной эскалации, сообщил, что государствам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, "следует учитывать все варианты".
Ведущий онлайн-издания UnHerd News задал вопрос, какова вероятность ядерного конфликта, и при каких условиях Россия будет считать оправданным ядерный удар.
"Я не военный, и не мне делать такие заключения. Но думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если угрожаете вооруженной державе, то следует учитывать все варианты", — отметил Полянский.
Европа - плохой помощник
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Европа платит слишком мало по сравнению с многомиллиардной американской помощью Украине, и призвал заставить ее внести "справедливую лепту".
"Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа... дает очень мало, а они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США", — сообщается в его заявлении.