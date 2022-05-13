https://uz.sputniknews.ru/20220513/predstaviteli-sberbanka-i-tsb-rf-posetyat-mejdunarodnyy-plas-forum-v-tashkente---24531036.html
Представители Сбербанка и ЦБ РФ посетят международный ПЛАС-Форум в Ташкенте
Представители Сбербанка и ЦБ РФ посетят международный ПЛАС-Форум в Ташкенте
На форуме эксперты поднимут вопросы взаимодействия банкинга и ритейла.
2022-05-13T16:43+0500
2022-05-13T16:43+0500
2022-05-13T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В столице Узбекистана с 25 по 26 мая пройдет международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие".Мероприятие посетят представители Центробанка Узбекистана, Центробанка России, Сбербанка, а также других банков Центральной Азии. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.В ходе форума эксперты банковской индустрии поделятся своим опытом и поднимут актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла. По словам организаторов, форум поспособствует развитию экономики Узбекистана, продвижению международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также созданию новых перспективных международных проектов.Ключевыми темами форума станут развитие национальных платежных систем Узбекистана, цифровизация, а также безналичные платежи.Форум состоится при поддержке Центрального банка Узбекистана и IT-Park.Читайте также:IT Park договорился о сотрудничестве со Сбербанком
ташкент
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сбербанк, цб рф, ташкент
Представители Сбербанка и ЦБ РФ посетят международный ПЛАС-Форум в Ташкенте
16:43 13.05.2022 (обновлено: 17:08 13.05.2022)
На ПЛАС-Форуме эксперты индустрии поделятся своим опытом и поднимут актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В столице Узбекистана с 25 по 26 мая пройдет международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие".
Мероприятие посетят представители Центробанка Узбекистана, Центробанка России, Сбербанка, а также других банков Центральной Азии. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.
В ходе форума эксперты банковской индустрии поделятся своим опытом и поднимут актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла. По словам организаторов, форум поспособствует развитию экономики Узбекистана, продвижению международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также созданию новых перспективных международных проектов.
Ключевыми темами форума станут развитие национальных платежных систем Узбекистана, цифровизация, а также безналичные платежи.
Форум состоится при поддержке Центрального банка Узбекистана и IT-Park.