https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzbekistan-i-tadjikistan-namereny-dovesti-tovarooborot-do-1-mlrd-24526738.html
Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $1 млрд
Также Таджикистан подтвердил готовность участвовать в саммите ШОС в Самарканде.
2022-05-13T13:25+0500
2022-05-13T13:25+0500
2022-05-13T13:29+0500
экономика
узбекистан
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товарооборот
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Душанбе проходит встреча министров иностранных дел (МИД) – стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). На полях мероприятия состоялись и переговоры и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с его коллегой из Таджикистана Сирожиддином Мухриддином. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество государств в сферах политики, транспорта, культуры, а также экономики и торговли.Кроме этого, Узбекистан и Таджикистан настроены расширять сотрудничество в культурно-гуманитарном направлении – речь идет в том числе и о совместных мероприятиях двух государств в рамках 30-летия установления дипломатических отношений. Что касается политического взаимодействия, таджикская сторона высоко оценила председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таджикистан подтвердил участие в предстоящем саммите ШОС в Самарканде, отмечает пресс-служба МИД Узбекистана. Напомним: саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Участники встречи планируют рассмотреть 35 документов. Как стало известно в марте этого года, семь из них уже согласовали на экспертном уровне.Читайте также:
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узбекистан, таджикистан, товарооборот
Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $1 млрд
13:25 13.05.2022 (обновлено: 13:29 13.05.2022)
Также Таджикистан подтвердил готовность участвовать в саммите ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Душанбе проходит встреча министров иностранных дел (МИД) – стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).
На полях мероприятия состоялись и переговоры и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с его коллегой из Таджикистана Сирожиддином Мухриддином.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны обсудили сотрудничество государств в сферах политики, транспорта, культуры, а также экономики и торговли.
Говоря о торгово-экономическом партнерстве, главы МИД подчеркнули необходимость "выполнения поручений президентов двух стран по доведению объемов товарооборота до $1 млрд в ближайшие годы".
Кроме этого, Узбекистан и Таджикистан настроены расширять сотрудничество в культурно-гуманитарном направлении – речь идет в том числе и о совместных мероприятиях двух государств в рамках 30-летия установления дипломатических отношений.
Что касается политического взаимодействия, таджикская сторона высоко оценила председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таджикистан подтвердил участие в предстоящем саммите ШОС в Самарканде, отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.
Напомним: саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Участники встречи планируют рассмотреть 35 документов. Как стало известно в марте этого года, семь из них уже согласовали на экспертном уровне.