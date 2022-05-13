https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzbekistan-i-tadjikistan-namereny-dovesti-tovarooborot-do-1-mlrd-24526738.html

Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $1 млрд

Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $1 млрд

Также Таджикистан подтвердил готовность участвовать в саммите ШОС в Самарканде.

2022-05-13T13:25+0500

2022-05-13T13:25+0500

2022-05-13T13:29+0500

экономика

узбекистан

таджикистан

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Душанбе проходит встреча министров иностранных дел (МИД) – стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). На полях мероприятия состоялись и переговоры и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с его коллегой из Таджикистана Сирожиддином Мухриддином. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество государств в сферах политики, транспорта, культуры, а также экономики и торговли.Кроме этого, Узбекистан и Таджикистан настроены расширять сотрудничество в культурно-гуманитарном направлении – речь идет в том числе и о совместных мероприятиях двух государств в рамках 30-летия установления дипломатических отношений. Что касается политического взаимодействия, таджикская сторона высоко оценила председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таджикистан подтвердил участие в предстоящем саммите ШОС в Самарканде, отмечает пресс-служба МИД Узбекистана. Напомним: саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Участники встречи планируют рассмотреть 35 документов. Как стало известно в марте этого года, семь из них уже согласовали на экспертном уровне.Читайте также:

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