https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzbekistan-stanet-uchastnikom-sammita-rossiya---islamskiy-mir-24534134.html

Узбекистан станет участником саммита "Россия - исламский мир"

Узбекистан станет участником саммита "Россия - исламский мир"

Наряду с Узбекистаном в список почетных гостей мероприятия вошли Индия, Бахрейн, ОАЭ, Турция и другие страны.

2022-05-13T16:04+0500

2022-05-13T16:04+0500

2022-05-13T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Саммит "Россия – исламский мир" пройдет в Казани 20 мая в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие соберет около 100 делегатов со всего мира, в том числе – из Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik Uzbekistan сообщили организаторы мероприятия. В частности, Узбекистан на саммите представят директор Центра исламской культуры при Кабинете министров Шоазим Миноваров, заместитель хокима Ташкентской области Нажмиддинхужа Шарипов, первый заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов и председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов. В список почетных гостей саммита также вошли спикеры из ОАЭ, Байхрейна, Турции, Индии, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Абхазии, Ирана, Судана, Палестины и других стран. На мероприятии также выступят эксперты крупных исламских международных организаций, включая Всемирное объединение "Халяль", Всемирную Исламскую Лигу и Организацию Исламского Сотрудничества. От российской стороны саммит посетят министр экономического развития РФ Максим Решетников, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Также в саммите участвуют представители торгово-промышленных палат регионов России, эксперты российских религиозных организаций и делегации Астраханской области, Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. Цель саммита - укрепление межнационального согласия, а также торгово-экономических, научных, социальных и культурных связей между Россией и странами Организации Исламского сотрудничества.Читайте также: Телеканал "Россия 24" рассказал о дружбе народов в Узбекистане

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