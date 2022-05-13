https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzgidromet-predupredil-o-selevoy-opasnosti-v-devyati-oblastyax-14-maya-24540464.html

Узгидромет предупредил о селевой опасности в девяти областях 14 мая

Узгидромет предупредил о селевой опасности в девяти областях 14 мая

В каких регионах непогода может привести к наводнениям – читайте в материале.

2022-05-13T20:15+0500

2022-05-13T20:15+0500

2022-05-13T20:15+0500

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В Узбекистане 14 мая, вероятно, продолжатся сильные дожди, сопровождаемые грозой и градом. Данные факторы повышают селевую опасность, сообщает пресс-служба Узгидромета. Также возможно усиление ветра и снижение температуры до +10°. Селевая опасность ожидается в следующих областях и районах: В Ташкентской области: Ахангаран, Бостанлык, Паркент, Пскент, Орта-Чирчикский и Юкори-Чирчикский районы, а также Ангрен и Алмалык; В районах Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский; Кашкадарьинская область: Яккабакский, Дехканбакский, Чиракчинский, Китабинский, Шахрисабзский, Камашинский и гузарский районы; Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Олтинсайский, Деновский, Байсунский, Шерабадский, Шорчинский, Кумкарганский, Музрабатский районы; Навоийская область:Хатирчинский, навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Кармананский районы; Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Гулларайский, Фаришский, Янгиабадский, а также район имени Шарафа Рашидова; Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартокский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы; Ферганская область: Ферганский, Бешарыкский, Сохский; Андижанская область: Кургантепинский, Асакинский, Андижанский, Джалалкудукский, Пахтаабадский, Избансканский, Ходжиабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.Читайте также: Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней

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