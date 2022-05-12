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Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней
Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней
Начиная с марта в Узбекистана произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней, есть жертвы.
2022-05-12T08:21+0500
2022-05-12T08:21+0500
2022-05-12T08:55+0500
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узбекистан
наводнение
вода
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в среду рассмотрели вопрос по улучшению системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. От этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Отмечается, в марте-мае в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней.В результате погибло девять человек и более 450 голов скота. Повреждения получили 245 домов и 19 мостов.Одной из причин, которые привели к катастрофическим последствиям, назвали бесконтрольный полив полей в регионах с высоким риском наводнений и оползней.Президент поручил организовать круглосуточные штабы и спасательные отряды для патрулирования мест, расположенных рядом с горными реками и саями.Также изучить и усилить аварийные укрепления берегов рек, водохранилищ и противоселевых сооружений.Кроме того, переселить людей, проживающих в опасных районах, в безопасную местность.Читайте также: Как изменится управление водными ресурсами в регионахУправлять водными ресурсами будут частные компании
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узбекистан, наводнение, вода
Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней
08:21 12.05.2022 (обновлено: 08:55 12.05.2022)
Начиная с марта в семи областях Узбекистана произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней, есть жертвы.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik.
На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в среду рассмотрели вопрос по улучшению системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. От этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Отмечается, в марте-мае в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней.
В результате погибло девять человек и более 450 голов скота. Повреждения получили 245 домов и 19 мостов.
Одной из причин, которые привели к катастрофическим последствиям, назвали бесконтрольный полив полей в регионах с высоким риском наводнений и оползней.
Президент поручил организовать круглосуточные штабы и спасательные отряды для патрулирования мест, расположенных рядом с горными реками и саями.
Также изучить и усилить аварийные укрепления берегов рек, водохранилищ и противоселевых сооружений.
Кроме того, переселить людей, проживающих в опасных районах, в безопасную местность.