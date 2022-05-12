https://uz.sputniknews.ru/20220512/prezident-poruchil-usilit-zaschitu-ot-selevyx-potokov-i-opolzney-24492052.html

Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней

Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней

Начиная с марта в Узбекистана произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней, есть жертвы.

2022-05-12T08:21+0500

2022-05-12T08:21+0500

2022-05-12T08:55+0500

общество

узбекистан

наводнение

вода

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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в среду рассмотрели вопрос по улучшению системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. От этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Отмечается, в марте-мае в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях произошло около 15 крупных сходов селевых потоков и оползней.В результате погибло девять человек и более 450 голов скота. Повреждения получили 245 домов и 19 мостов.Одной из причин, которые привели к катастрофическим последствиям, назвали бесконтрольный полив полей в регионах с высоким риском наводнений и оползней.Президент поручил организовать круглосуточные штабы и спасательные отряды для патрулирования мест, расположенных рядом с горными реками и саями.Также изучить и усилить аварийные укрепления берегов рек, водохранилищ и противоселевых сооружений.Кроме того, переселить людей, проживающих в опасных районах, в безопасную местность.Читайте также: Как изменится управление водными ресурсами в регионахУправлять водными ресурсами будут частные компании

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узбекистан, наводнение, вода