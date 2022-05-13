https://uz.sputniknews.ru/20220513/video-vozmojna-li-mobilizatsiya-v-rossii-24541877.html
Видео: возможна ли мобилизация в России?
Видео: возможна ли мобилизация в России?
Военный эксперт раскрыл планы продвижения российских войск на Украине.
2022-05-13T21:35+0500
2022-05-13T21:35+0500
2022-05-13T21:35+0500
украина
видео
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У российских войск и армии ЛНР большие достижения на донбасском направлении. Попасная и Кременная полностью освобождены, начато наступление на Лисичанск, готовится штурм Северодонецка. Какие возможности для России открываются в стратегическом плане, смотрите в большом интервью военного эксперта Александра Хроленко "Sputnik на русском".Читайте также:Видео: военный эксперт о визите американцев в Киев
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Александр Хроленко
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Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
украина, видео
Видео: возможна ли мобилизация в России?
Северодонецк, Николаев, Одесса: военный эксперт раскрыл планы продвижения российских войск на Украине.
У российских войск и армии ЛНР большие достижения на донбасском направлении. Попасная и Кременная полностью освобождены, начато наступление на Лисичанск, готовится штурм Северодонецка.
Какие возможности для России открываются в стратегическом плане, смотрите в большом интервью военного эксперта Александра Хроленко "Sputnik на русском"
.