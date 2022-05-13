Российский врач объяснил, как помочь узбекистанским спортсменам восстановиться после травм

"При каждой операции человеческий организм приходит в состояние шока. Нам, медицинскому сообществу, необходимо знать, в каком случае операция предпочтительнее, а в каком ее следует избегать, и глубоко изучить ситуацию. Это очень важная тема, но и актуальный вопрос в современном мире. Спортивные врачи также должны хорошо разбираться в этой области. Ведь здоровье спортсменов, их полноценная жизнь в ваших руках", — сказал профессор.