https://uz.sputniknews.ru/20220513/vrachi-uzbekistana-i-rossii-provodyat-nauchnuyu-konferentsiyu---foto-24538768.html
Российский врач объяснил, как помочь узбекистанским спортсменам восстановиться после травм
Российский врач объяснил, как помочь узбекистанским спортсменам восстановиться после травм
Известный российский врач Андрей Басков рассказал, стоит ли обязательно проводить операцию людям с проблемами позвоночника.
2022-05-13T18:36+0500
2022-05-13T18:36+0500
2022-05-13T18:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. В Ташкенте обсуждают возможности лечения людей с проблемами позвоночника на конференции "Качество жизни у пациентов с остеохондрозом".Одним из ведущих спикеров мероприятия же стал президент российского общества "Спинной мозг", доктор медицинских наук, профессор Андрей Басков. Он рассказал о важности правильной реабилитации людей с болью в пояснице.Организаторами мероприятия стали Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Узбекистана (РНПЦСМ НОК) и одна из ведущих лечебно-реабилитационных клиник Москвы, сообщает пресс-служба комитета.Участниками конференции стали директор РНПЦСМ Камол Сирожитдинов, врачи, волонтеры, а также спортсмены.Читайте также: Узбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией
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узбекистан, врачи, семинар
Российский врач объяснил, как помочь узбекистанским спортсменам восстановиться после травм
18:36 13.05.2022 (обновлено: 18:59 13.05.2022)
Одним из организаторов научной конференции с участием известного российского врача Андрея Баскова стал Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. В Ташкенте обсуждают возможности лечения людей с проблемами позвоночника на конференции "Качество жизни у пациентов с остеохондрозом".
Одним из ведущих спикеров мероприятия же стал президент российского общества "Спинной мозг", доктор медицинских наук, профессор Андрей Басков. Он рассказал о важности правильной реабилитации людей с болью в пояснице.
"При каждой операции человеческий организм приходит в состояние шока. Нам, медицинскому сообществу, необходимо знать, в каком случае операция предпочтительнее, а в каком ее следует избегать, и глубоко изучить ситуацию. Это очень важная тема, но и актуальный вопрос в современном мире. Спортивные врачи также должны хорошо разбираться в этой области. Ведь здоровье спортсменов, их полноценная жизнь в ваших руках", — сказал профессор.
Организаторами мероприятия стали Республиканский научно-практический центр спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Узбекистана (РНПЦСМ НОК) и одна из ведущих лечебно-реабилитационных клиник Москвы, сообщает пресс-служба комитета.
Участниками конференции стали директор РНПЦСМ Камол Сирожитдинов, врачи, волонтеры, а также спортсмены.