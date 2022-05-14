https://uz.sputniknews.ru/20220514/direktora-shkol-poluchat-sertifikaty-menedjera-24550492.html

Директора школ получат сертификаты менеджера

Директора школ получат сертификаты менеджера

Национальный исследовательский институт теперь оценивать знания и управленческие навыки кандидатов и по итогам проверки выдавать им сертификаты.

2022-05-14T17:38+0500

2022-05-14T17:38+0500

2022-05-14T19:00+0500

общество

директор

школа

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Министерство народного образования до 1 декабря должно внедрить практику оценки знаний и навыков кандидатов на должность директора школы.Это предусматривает указ президента "Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах".В частности, с 1 января 2023 года кандидаты на должность директора школы должны пройти обучение навыкам работы в коллективе, ведения диалога с родителями, управления, осуществления финансовых расчетов и информационно-коммуникационным технологиям по специальным платным программам.Затем Национальный исследовательский институт оценит их знания и навыки в сфере управления, и по результатам оценки выдаст сертификат менеджера.При этом кандидатуру на должность директора должны утверждать Кенгаши народных депутатов районов (городов). На одобрение депутатов могут быть представлены только кандидаты из числа лиц, имеющих сертификат менеджера.Согласно указу с 1 сентября учителя средних школ системы МНО, имеющие сертификаты, будут получать ежемесячную дополнительную надбавку.Читайте также: Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане

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директор, школа