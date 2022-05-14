Для людей с ограниченными возможностями организовали тур в Самарканд - фото
13:16 14.05.2022 (обновлено: 13:19 14.05.2022)
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской областиЛюди с ограниченными возможностями из Ташкентской области посетили Самарканд
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской области
Туристы посетили все достопримечательности Самарканда и области.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Самарканд посетили более 50 граждан с ограниченными возможностями из Ташкентской области.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Главного управления туризма и культурного наследия Самаркандской области.
Поездку организовали по инициативе Ассоциации социального туризма, уточнили в ведомстве.
Путешественники посетили достопримечательности Самарканда и области, узнали много об истории страны и города, а также ознакомились с объектами культурного наследия и местами паломничества.
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской областиЛюди с ограниченными возможностями из Ташкентской области посетили Самарканд
Люди с ограниченными возможностями из Ташкентской области посетили Самарканд
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской области
По данным пресс-службы, на территории исторических памятников в Самарканде и в области идут широкомасштабные работы по созданию благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями.
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской областиЛюди с ограниченными возможностями из Ташкентской области посетили Самарканд
Люди с ограниченными возможностями из Ташкентской области посетили Самарканд
© Главное управление туризма и культурного наследия Самаркандской области
В частности, каждый туристический объект уже оснастили инвалидными колясками, пандусами и другими необходимыми условиями для комфортного пребывания гостей.
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