https://uz.sputniknews.ru/20220514/dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-organizovali-tur-v-samarkand---foto-24548351.html

Для людей с ограниченными возможностями организовали тур в Самарканд - фото

Для людей с ограниченными возможностями организовали тур в Самарканд - фото

Туристы посетили все достопримечательности Самарканда и области.

2022-05-14T13:16+0500

2022-05-14T13:16+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Самарканд посетили более 50 граждан с ограниченными возможностями из Ташкентской области.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Главного управления туризма и культурного наследия Самаркандской области.Поездку организовали по инициативе Ассоциации социального туризма, уточнили в ведомстве.Путешественники посетили достопримечательности Самарканда и области, узнали много об истории страны и города, а также ознакомились с объектами культурного наследия и местами паломничества.По данным пресс-службы, на территории исторических памятников в Самарканде и в области идут широкомасштабные работы по созданию благоприятных условий для туристов с ограниченными возможностями.В частности, каждый туристический объект уже оснастили инвалидными колясками, пандусами и другими необходимыми условиями для комфортного пребывания гостей.Читайте также: Организаторам внутреннего туризма выплатят субсидии

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узбекистан, самарканд, туристы, достопримечательности