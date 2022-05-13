https://uz.sputniknews.ru/20220513/organizatoram-vnutrennego-turizma-vyplatyat-subsidii-24526501.html

Организаторам внутреннего туризма выплатят субсидии

Организаторам внутреннего туризма выплатят субсидии

С мая 2021 года власти уже выделили около 500 млн. сумов в виде субсидий на гостиничные и транспортные расходы.

2022-05-13T14:59+0500

2022-05-13T14:59+0500

2022-05-13T14:59+0500

общество

узбекистан

туроператоры

туристы

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ТАШКЕНТ, 13 мая – Sputnik. Субсидии предоставят организаторам путешествий для покрытия части стоимости проездных билетов и гостиничных услуг для поездок местных туристов по республике. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Заявки по поводу предоставления субсидий принимают до 15 мая.Отмечается, что заявления необходимо отправлять в письменном или электронном виде в конце каждого месяца и не позднее 15 числа следующего месяца, согласно форме, указанной в нормативно-правовых актах.К заявлению прилагаются следующие документы:С мая 2021-го Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана уже выделило около 500 млн. сумов в виде субсидий на гостиничные и транспортные расходы.Однако не только граждане Узбекистана путешествуют по республике.По официальным данным, в 2021-м в стране побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также: Россияне все больше покупают турпутевки в УзбекистанРоссиянам рассказали о туристическом потенциале УзбекистанаВ Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири

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