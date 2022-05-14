https://uz.sputniknews.ru/20220514/finansirovanie-natsionalnyx-kulturnyx-tsentrov-uvelichitsya-24549093.html
Финансирование национальных культурных центров увеличится
Финансирование национальных культурных центров увеличится
В 2021 году общественный фонд по поддержке НКО получил в 5 раз больше средств, чем в 2020 году, а в нынешнем году эта сумма вновь увеличится, сообщил зампредседателя комитета по межнациональным отношениям.
2022-05-14T14:48+0500
2022-05-14T14:48+0500
2022-05-14T14:51+0500
общество
финансирование
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Национальные культурные центры в Узбекистане получают финансирование из средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе. О финансировании НКО и обществ дружбы рассказал на пресс-конференции в АИМК зампредседателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Азамат Тошев.По данным комитета, в республике проживают представители 130 наций и народностей Сегодня Комитет сотрудничает со 151 национально-культурным центром, 38 обществами дружбы и 38 обществами соотечественников за рубежом.Правительство разрабатывает проект "дорожной карты" по реализации Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений на 2022-2024 годы. Цель документа – укреплять межнациональное согласие в обществе и развивать дружественных отношений с зарубежными странами.Сам комитет появился в соответствии с указом президента 19 мая 2017 года на базе Республиканского международного культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами.Основной задачей Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе является аккумулирование средств, получаемых из Госбюджета и иных не запрещенных законом источников.Фонд направляет средства на реализацию программ по стимулированию институтов гражданского общества, независимых ННО и СМИ.Читайте также: Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж
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финансирование
Финансирование национальных культурных центров увеличится
14:48 14.05.2022 (обновлено: 14:51 14.05.2022)
В 2021 году общественный фонд по поддержке НКО получил в 5 раз больше средств, чем в 2020 году, а в нынешнем году эта сумма вновь увеличится, сообщил зампредседателя комитета по межнациональным отношениям.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Национальные культурные центры в Узбекистане получают финансирование из средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.
О финансировании НКО и обществ дружбы рассказал на пресс-конференции в АИМК зампредседателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Азамат Тошев.
"Через этот фонд в 2020 году выделено 2 млрд. сум, в 2021 году – 10 млрд. сум. В этом году ожидается выделение еще больше средств. Полученные средства будут направлены на развитие деятельности национальных центров", — отметил Азамат Тошев.
По данным комитета, в республике проживают представители 130 наций и народностей Сегодня Комитет сотрудничает со 151 национально-культурным центром, 38 обществами дружбы и 38 обществами соотечественников за рубежом.
Правительство разрабатывает проект "дорожной карты" по реализации Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений на 2022-2024 годы. Цель документа – укреплять межнациональное согласие в обществе и развивать дружественных отношений с зарубежными странами.
Сам комитет появился в соответствии с указом президента 19 мая 2017 года на базе Республиканского международного культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами.
Основной задачей Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе является аккумулирование средств, получаемых из Госбюджета и иных не запрещенных законом источников.
Фонд направляет средства на реализацию программ по стимулированию институтов гражданского общества, независимых ННО и СМИ.