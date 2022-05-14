https://uz.sputniknews.ru/20220514/finansirovanie-natsionalnyx-kulturnyx-tsentrov-uvelichitsya-24549093.html

Финансирование национальных культурных центров увеличится

Финансирование национальных культурных центров увеличится

В 2021 году общественный фонд по поддержке НКО получил в 5 раз больше средств, чем в 2020 году, а в нынешнем году эта сумма вновь увеличится, сообщил зампредседателя комитета по межнациональным отношениям.

2022-05-14T14:48+0500

2022-05-14T14:48+0500

2022-05-14T14:51+0500

общество

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19679783_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_d19ce55d7f939f2decf6b47981b17537.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Национальные культурные центры в Узбекистане получают финансирование из средств Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе. О финансировании НКО и обществ дружбы рассказал на пресс-конференции в АИМК зампредседателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Азамат Тошев.По данным комитета, в республике проживают представители 130 наций и народностей Сегодня Комитет сотрудничает со 151 национально-культурным центром, 38 обществами дружбы и 38 обществами соотечественников за рубежом.Правительство разрабатывает проект "дорожной карты" по реализации Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений на 2022-2024 годы. Цель документа – укреплять межнациональное согласие в обществе и развивать дружественных отношений с зарубежными странами.Сам комитет появился в соответствии с указом президента 19 мая 2017 года на базе Республиканского международного культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами.Основной задачей Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе является аккумулирование средств, получаемых из Госбюджета и иных не запрещенных законом источников.Фонд направляет средства на реализацию программ по стимулированию институтов гражданского общества, независимых ННО и СМИ.Читайте также: Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

финансирование