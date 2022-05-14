https://uz.sputniknews.ru/20220514/kakie-novye-mery-vvedut-dlya-borby-s-korruptsiey-24503862.html
Какие новые меры введут для борьбы с коррупцией
Какие новые меры введут для борьбы с коррупцией
С начала сентября в Узбекистане планируется масштабная цифровизация сразу в нескольких областях для снижения человеческого фактора и обеспечения прозрачности. 14.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-14T18:43+0500
2022-05-14T18:43+0500
2022-05-14T18:54+0500
общество
коррупция
постановление
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по совершенствованию механизмов устранения коррупционных рисков в сфере государственного управления и расширению участия общественности в этой сфере".Согласно документу, с 1 сентября 2022 года полностью заработает проект "Е-Антикоррупция", который предусматривает обязательное выявление и оценку коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти, государственных унитарных предприятий и учреждений, организаций с долей государства более 50%.На электронной платформе E-Anticor.uz. формируется электронный реестр коррупционных отношений. Агентство по борьбе с коррупцией анализирует и оценивает их по уровням "низкий", "средний" и "высокий".Для устранения коррупционных рисков власти будут совершенствовать законодательство, снижать человеческий фактор и переводить процедуры и функции в электронный формат для обеспечения прозрачности.В частности, перечень льготников при поступлении в вузы будет формироваться в едином документе, и эти абитуриенты не войдут в общую квоту приема. В вузах появится электронная система обеспечения студентов общежитиями.Специалисты также создадут прозрачные электронные механизмы, позволяющие размещать бизнес-объекты на остановках. Размещать объекты наружной рекламы можно будет через онлайн-аукционы, а информационная система "Прозрачное строительство" сможет принимать жалобы граждан в режиме онлайн по фактам незаконного строительства.Читайте также: Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон
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коррупция, постановление
Какие новые меры введут для борьбы с коррупцией
18:43 14.05.2022 (обновлено: 18:54 14.05.2022)
С начала сентября в Узбекистане планируется масштабная цифровизация сразу в нескольких областях для снижения человеческого фактора и обеспечения прозрачности.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik.
Президент подписал постановление
"О мерах по совершенствованию механизмов устранения коррупционных рисков в сфере государственного управления и расширению участия общественности в этой сфере".
Согласно документу, с 1 сентября 2022 года полностью заработает проект "Е-Антикоррупция", который предусматривает обязательное выявление и оценку коррупционных рисков в деятельности органов государственной власти, государственных унитарных предприятий и учреждений, организаций с долей государства более 50%.
На электронной платформе E-Anticor.uz. формируется электронный реестр коррупционных отношений. Агентство по борьбе с коррупцией анализирует и оценивает их по уровням "низкий", "средний" и "высокий".
Для устранения коррупционных рисков власти будут совершенствовать законодательство, снижать человеческий фактор и переводить процедуры и функции в электронный формат для обеспечения прозрачности.
В частности, перечень льготников при поступлении в вузы будет формироваться в едином документе, и эти абитуриенты не войдут в общую квоту приема. В вузах появится электронная система обеспечения студентов общежитиями.
Специалисты также создадут прозрачные электронные механизмы, позволяющие размещать бизнес-объекты на остановках. Размещать объекты наружной рекламы можно будет через онлайн-аукционы, а информационная система "Прозрачное строительство" сможет принимать жалобы граждан в режиме онлайн по фактам незаконного строительства.