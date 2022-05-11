https://uz.sputniknews.ru/20220511/kak-uregulirovat-konflikt-interesov-uzbekistantsam-predstavili-novyy-zakon-24468158.html
Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон
Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон
Какие меры разработали власти и как это поможет в борьбе с коррупцией, читайте в материале.
2022-05-11T11:15+0500
2022-05-11T11:15+0500
2022-05-11T11:15+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект о предотвращении конфликта интересов. Власти обозначили, в каких случаях наступает конфликт интересов, как его правильно урегулировать и как должна раскрываться информация об этом.Новый закон также установит правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов: речь идет о дисциплинарной или иной ответственности. В частности, власти предлагают:Новые меры, как ожидается, помогут в борьбе с коррупцией и позволят Узбекистану улучшить позиции в индексах международной антикоррупционной сферы.Ранее президент подписал постановление о введении рейтинговой системы оценивания борьбы с коррупцией в Узбекистане.Читайте также:
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закон, узбекистан
Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон
Новые меры, как ожидается, позволят Узбекистану улучшить позиции в антикоррупционных рейтингах.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Министерство юстиции разработало законопроект
о предотвращении конфликта интересов.
Власти обозначили, в каких случаях наступает конфликт интересов, как его правильно урегулировать и как должна раскрываться информация об этом.
Новый закон также установит правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов: речь идет о дисциплинарной или иной ответственности.
В частности, власти предлагают:
за несообщение сотрудниками госорганизаций о конфликте интересов в каждом конкретном случае назначить штраф от 3 до 5 БРВ, при повторном случае — от 5 до 10 БРВ;
за неурегулируемость должностными лицами указанных ситуаций — штраф в размере от 5 до 10 БРВ, при повторном нарушении — от 10 до 15 БРВ.
Новые меры, как ожидается, помогут в борьбе с коррупцией и позволят Узбекистану улучшить позиции в индексах международной антикоррупционной сферы.
Ранее президент подписал постановление
о введении рейтинговой системы оценивания борьбы с коррупцией в Узбекистане.