https://uz.sputniknews.ru/20220511/kak-uregulirovat-konflikt-interesov-uzbekistantsam-predstavili-novyy-zakon-24468158.html

Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон

Как урегулировать конфликт интересов: узбекистанцам представили новый закон

Какие меры разработали власти и как это поможет в борьбе с коррупцией, читайте в материале.

2022-05-11T11:15+0500

2022-05-11T11:15+0500

2022-05-11T11:15+0500

общество

закон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект о предотвращении конфликта интересов. Власти обозначили, в каких случаях наступает конфликт интересов, как его правильно урегулировать и как должна раскрываться информация об этом.Новый закон также установит правовые последствия нарушения требований о конфликте интересов: речь идет о дисциплинарной или иной ответственности. В частности, власти предлагают:Новые меры, как ожидается, помогут в борьбе с коррупцией и позволят Узбекистану улучшить позиции в индексах международной антикоррупционной сферы.Ранее президент подписал постановление о введении рейтинговой системы оценивания борьбы с коррупцией в Узбекистане.Читайте также:

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закон, узбекистан