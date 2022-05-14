https://uz.sputniknews.ru/20220514/lend-liz-40-mlrd-dlya-unichtojeniya-ukrainy-i-ssha-24542539.html

Ленд-лиз: $40 млрд для уничтожения Украины и США

Ленд-лиз: $40 млрд для уничтожения Украины и США

Финансирование США Украины – прямой путь к глобальному военному конфликту.

2022-05-14T09:32+0500

2022-05-14T09:32+0500

2022-05-14T09:32+0500

политика

украина

сша

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Палата представителей Конгресса США 11 мая утвердила выделение Украине дополнительного пакета военной помощи в размере почти $40 млрд – на $7 млрд больше, чем просил президент Джозеф Байден.Американский ленд-лиз получает финансовую опору, а аргументированная блокировка данного законопроекта единственным здравомыслящим сенатором из Кентукки Рэндом Полом вряд ли быстро изменит агрессивную внешнюю политику Вашингтона.США продолжают раскручивать спираль эскалации, и на этой неделе передали ВСУ новую партию вертолетов – 11 "афганских" Ми-17. Однако Украина только в битве за остров Змеиный 7–10 мая потеряла 10 винтокрылых машин вместе с десантом. А также три бронекатера, четырех ударных самолета и 30 беспилотников, включая 10 "Байрактаров-ТБ2".Британские военные атташе активно разыскивают по всему миру старую советскую боевую технику, чтобы выкупить ее и отправить войскам киевского режима. Британские офицеры участвуют в управлении ВСУ. Поставки турецкой военной продукции на Украину в первом квартале 2022 года возросли в 30 раз. Глава МИД Германии Анналена Бербок в начале недели пообещала Киеву "современные танки и гаубицы", которых не хватает бундесверу. Однако, количество поставщиков оружия на Украину (около 40 стран) не определяет качество ВСУ – не в коня корм.Украинские войска только в мае под Изюмом и Харьковом потеряли 18 танков Т-72, ранее поставленных Польшей. А за 78 суток после 24 февраля уничтожены 290 ударных самолетов и вертолетов (до 24 февраля в ВСУ их насчитывалось всего 210 единиц). С учетом полного разрушения украинских предприятий ВПК (ремонт авиатехники невозможен), большую разницу в цифрах можно объяснить только оружейными поставками стран НАТО, перемолотыми российской спецоперацией.Игнорируя огромные потери ВСУ в живой силе и боевой технике, коллективный Запад под руководством США маниакально "заряжен" на военное поражение России в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Этого никто не скрывает, даже "травоядные" чиновники Евросоюза и ООН заменили дипломатию воинственной риторикой и клеветой в адрес РФ.Международное оборзениеСША создали худший из возможных вариантов существования для Украины – в качестве агрессивной марионетки НАТО на пороге России. Вместе с тем, "беспредельная" военная помощь киевскому режиму трансформировалась в серьезные проблемы для обороноспособности и экономики Соединенных Штатов и их союзников.Пентагон с февраля отправил киевскому режиму многолетний запас "Стингеров" и "Джавелинов" – около 10 тыс. комплексов, и теперь у американцев практически не осталось ПЗРК и ПТРК на случай серьезного военного конфликта. Производственные линии в США смогут восстановить запас "Стингеров" через два года, арсенал "Джавелинов" – через пять лет. Об этом заявила в конце апреля перед сенатским комитетом по вооруженным силам представитель Пентагона Эллен Лорд.Американский сенатор Рэнд Пол на днях заблокировал законопроект о беспрецедентной военной помощи Украине, поскольку считает, что США не могут выступать в роли мирового жандарма в ущерб своему бюджету. "В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 48%, цены на электричество — на 32%", - заявил он.Кроме того, за минувшие восемь лет США уже предоставили Украине около $20 млрд, и общая сумма военной помощи в $60 млрд почему-то вызывает ассоциации с позорным бегством Пентагона и НАТО из Афганистана в августе прошлого года. Напомню, там американцы бессмысленно потратили сотни миллиардов долларов.После блокировки законопроекта Рэндом Полом сенатское голосование по предоставлению киевскому режиму $39,8 млрд военной помощи перенесено. Весы истории колеблются.Военно-политическое руководство ведущих стран Евросоюза – Германии и Франции – с ужасом смотрит на взлетевшие после антироссийских санкций ценники на газ (худшее – впереди). И нервно констатирует, что за два месяца боевых действий Россия израсходовала количество ракет и снарядов, сопоставимое с многолетним резервом всех стран НАТО.Выяснилось, что вооруженные силы Франции (теоретически, главная военная сила в Европе и 7 место в мире) не готовы к конфликту высокой интенсивности – не хватает самолетов, кораблей, танков, пушек и особенно боеприпасов. Французский сенатор Кристиан Камбон подсчитал, что за 24 часа российская армия на Украине использует столько боеприпасов, сколько французская – за год. И в случае прямого противостояния с РФ французы останутся без боеприпасов "через три или четыре дня".Брюссель констатировал неготовность Евросоюза к обороне своих городов. В европейских странах не развита противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, нет надежной логистики и зашифрованной спутниковой связи, не хватает вооружений и производственных мощностей ВПК. Срочное увеличение военных бюджетов (концептуальные 2% от ВВП) и рост военной помощи киевскому режиму ожидаемого эффекта в ближайшие месяцы и годы не обещают.Глава российского МИД Сергей Лавров интеллигентно назвал происходящее "международным оборзением". И все же подчеркнул: несмотря на публичные заявления, Украина в контактах с Россией заявляет о готовности обрести внеблоковый и нейтральный статус.Позволят ли американские хозяева киевского режима? Вопрос риторический. Поэтому специальная военная операция РФ продолжается, цели не меняются, растет интенсивность артиллерийских, авиационных, ракетных ударов – на переднем крае и на всю глубину оперативного тыла ВСУ.Россия успешно применяет высокоточное оружие для демилитаризации и денацификации неадекватных соседей по планете, и создает новые гиперзвуковые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.Недавнее громкое заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля: "Эта война должна быть выиграна на поле боя" – к оперативно-технологической реальности НАТО и Украины не относится. Принципиальную позицию Российской Федерации (формирование равной и неделимой безопасности) придется учитывать, поскольку ведущая ядерная держава мира априори не может потерпеть поражения в прокси- или прямом военном конфликте с Западом.На Украине мы наблюдаем закономерный процесс крушения нацистского киевского режима, системы западных "ценностей" и американоцентричного миропорядка. И это историческое полотно выглядит гораздо оптимистичнее вероятных (в случае эскалации) ядерных кратеров на месте Вашингтона, Берлина, Брюсселя и Лондона.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Новая стратегия США и НАТО на Украине: "Мы перевернем небо и землю"

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