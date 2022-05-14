https://uz.sputniknews.ru/20220514/na-moskovskoy-birje-budut-provodit-torgi-rubl-sum-24550074.html

На Московской бирже будут проводить торги рубль-сум

На Московской бирже будут проводить торги рубль-сум

Биржа планирует расширить список доступных валют, добавив к нему три зарубежные валюты – ОАЭ, Армении и Узбекистана.

2022-05-14T16:30+0500

2022-05-14T16:30+0500

2022-05-14T16:39+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Московская биржа планирует расширить список валют на торгах. Одной из новых валют станет узбекский сум, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.Биржа планирует расширить список доступных валют. В частности, будут проводить торги по трем новым валютам: дихраму (валюта ОАЭ), армянскому драму и узбекскому суму.Такой шаг эксперты называют логичным – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также: СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа

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