https://uz.sputniknews.ru/20220514/na-moskovskoy-birje-budut-provodit-torgi-rubl-sum-24550074.html
На Московской бирже будут проводить торги рубль-сум
На Московской бирже будут проводить торги рубль-сум
Биржа планирует расширить список доступных валют, добавив к нему три зарубежные валюты – ОАЭ, Армении и Узбекистана.
2022-05-14T16:30+0500
2022-05-14T16:30+0500
2022-05-14T16:39+0500
россия
сум
валюта
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Московская биржа планирует расширить список валют на торгах. Одной из новых валют станет узбекский сум, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.Биржа планирует расширить список доступных валют. В частности, будут проводить торги по трем новым валютам: дихраму (валюта ОАЭ), армянскому драму и узбекскому суму.Такой шаг эксперты называют логичным – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также: СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа
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сум, валюта
На Московской бирже будут проводить торги рубль-сум
16:30 14.05.2022 (обновлено: 16:39 14.05.2022)
Биржа планирует расширить список доступных валют, добавив к нему три зарубежные валюты – ОАЭ, Армении и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik.
Московская биржа планирует расширить список валют на торгах. Одной из новых валют станет узбекский сум, сообщает РБК
со ссылкой на три источника на финансовом рынке.
Биржа планирует расширить список доступных валют. В частности, будут проводить торги по трем новым валютам: дихраму (валюта ОАЭ), армянскому драму и узбекскому суму.
Такой шаг эксперты называют логичным – на фоне антироссийских санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.
На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.