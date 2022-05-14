Население привлекут к предпринимательству субсидиями
15:52 14.05.2022 (обновлено: 16:17 14.05.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНародные гулянья в парке “Навруз”
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перечень включает более 15 видов предпринимательской деятельности для безработных граждан.
ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Положение о порядке выделения субсидий из Фонда развития предпринимательства Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства. Об этом сообщил Минюст.
Согласно порядку субсидии из Фонда выделят на следующие цели:
на установку теплиц легких конструкций – до 30 БРВ (до 8 млн 100 тыс.сумов);
на приобретение ирригационного оборудования - до 10 БРВ (до 2 млн 700 тыс. сумов);
на приобретение семян и саженцев - до 3 БРВ (до 810 тыс.сумов);
на взносы в уставный капитал сельскохозяйственных кооперативов безработных граждан, членов малообеспеченных семей и лиц, возвращающихся из внешней трудовой миграции, - до 10 БРВ (до 2,7 млн. сумов);
на приобретение оборудования для ручного ковро- и шелкоткачества при условии создания не менее 3-х рабочих мест - до 10 БРВ на каждый станок (до 2 млн 700 тыс.сумов);
на покрытие стоимости курсов обучения в области рыбоводства на дому – 2 БРВ (540 тыс.сумов);
для приобретения оборудования безработным, включенным в "железные" тетради – до 7 млн сумов ( до 10 млн сумов для женщин);
безработным для уплаты арендной платы в течение первых 3 месяцев после регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности – до 10 БРВ.
Кроме того поддержку получат мастера, готовящие подмастерьев на основе традиций "уста-шогирд" для закупки сырья и оплаты работы учеников – 2 БРВ (540 тыс. сумов) на одного ученика в месяц.
Самим ученикам также помогут приобрести необходимое оборудование для начала самостоятельной деятельности, а мастерам - создать сайты для продажи продукции путем электронной коммерции и возместить 50 процентов расходов на рекламу – не более 25-кратного размера БРВ (6 млн 750 тысяч сумов).
Для получения субсидии необходимо обратиться к помощнику хокима по месту постоянного жительства в письменной форме или через электронную площадку "Онлайн махалла".
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