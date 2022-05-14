https://uz.sputniknews.ru/20220514/naselenie-privlekut-k-predprinimatelstvu-subsidiyami-24549853.html

Население привлекут к предпринимательству субсидиями

Население привлекут к предпринимательству субсидиями

Перечень включает более 15 видов предпринимательской деятельности для безработных граждан.

2022-05-14T15:52+0500

2022-05-14T15:52+0500

2022-05-14T16:17+0500

общество

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Положение о порядке выделения субсидий из Фонда развития предпринимательства Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства. Об этом сообщил Минюст.Согласно порядку субсидии из Фонда выделят на следующие цели:Кроме того поддержку получат мастера, готовящие подмастерьев на основе традиций "уста-шогирд" для закупки сырья и оплаты работы учеников – 2 БРВ (540 тыс. сумов) на одного ученика в месяц.Самим ученикам также помогут приобрести необходимое оборудование для начала самостоятельной деятельности, а мастерам - создать сайты для продажи продукции путем электронной коммерции и возместить 50 процентов расходов на рекламу – не более 25-кратного размера БРВ (6 млн 750 тысяч сумов).Для получения субсидии необходимо обратиться к помощнику хокима по месту постоянного жительства в письменной форме или через электронную площадку "Онлайн махалла".Читайте также: Финансирование национальных культурных центров увеличится

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предприниматели