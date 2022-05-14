https://uz.sputniknews.ru/20220514/peregovory-po-otrezku-transafganskoy-jd-dorogi-vyxodyat-na-finishnuyu-pryamuyu-24549267.html

Переговоры по отрезку трансафганской ж/д дороги выходят на финишную прямую

Переговоры по отрезку трансафганской ж/д дороги выходят на финишную прямую

Ташкент готов к проведению итогового заседания по железной дороге, заявил министр инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков.

2022-05-14T15:18+0500

2022-05-14T15:18+0500

2022-05-14T16:09+0500

политика

узбекистан

трансафганская железная дорога

сардор умурзаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18814816_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2cc02371c3a92bbb6f4e7f73e3bdb737.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент-Пешавар" подходят к завершению. Вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили на видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки, сообщает Sputnik Афганистан. По словам Умурзакова, Ташкент готов к проведению итогового заседания по железнодорожному маршруту, проходящему через Мазари-Шариф и Кабул. В свою очередь, афганская сторона пообещала предоставить доработанный вариант маршрута. Также Сардор Умурзаков и Амир-Хан Муттаки обсудили перспективы расширения двусторонней торговли, транзита и транспортного сообщения. Узбекская сторона заверила, что в ближайшее время завершит составление дорожной карты сотрудничества. Также в октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД. Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии. Ранее Узбекистан передал в управление афганцам железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф.*- организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, трансафганская железная дорога, сардор умурзаков