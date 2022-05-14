https://uz.sputniknews.ru/20220514/peregovory-po-otrezku-transafganskoy-jd-dorogi-vyxodyat-na-finishnuyu-pryamuyu-24549267.html
Переговоры по отрезку трансафганской ж/д дороги выходят на финишную прямую
Переговоры по отрезку трансафганской ж/д дороги выходят на финишную прямую
Ташкент готов к проведению итогового заседания по железной дороге, заявил министр инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков.
2022-05-14T15:18+0500
2022-05-14T15:18+0500
2022-05-14T16:09+0500
политика
узбекистан
трансафганская железная дорога
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент-Пешавар" подходят к завершению. Вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили на видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки, сообщает Sputnik Афганистан. По словам Умурзакова, Ташкент готов к проведению итогового заседания по железнодорожному маршруту, проходящему через Мазари-Шариф и Кабул. В свою очередь, афганская сторона пообещала предоставить доработанный вариант маршрута. Также Сардор Умурзаков и Амир-Хан Муттаки обсудили перспективы расширения двусторонней торговли, транзита и транспортного сообщения. Узбекская сторона заверила, что в ближайшее время завершит составление дорожной карты сотрудничества. Также в октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД. Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии. Ранее Узбекистан передал в управление афганцам железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф.*- организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты
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узбекистан, трансафганская железная дорога, сардор умурзаков
Переговоры по отрезку трансафганской ж/д дороги выходят на финишную прямую
15:18 14.05.2022 (обновлено: 16:09 14.05.2022)
Ташкент готов к проведению итогового заседания по железной дороге, заявил министр инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Переговоры по железнодорожной ветке "Ташкент-Пешавар" подходят к завершению. Вопросы проработки окончательного маршрута этого отрезка трансафганской железной дороги обсудили на видеоконференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и и.о. главы МИД движения "Талибан"* Амир-Хан Муттаки, сообщает
Sputnik Афганистан.
По словам Умурзакова, Ташкент готов к проведению итогового заседания по железнодорожному маршруту, проходящему через Мазари-Шариф и Кабул.
В свою очередь, афганская сторона пообещала предоставить доработанный вариант маршрута.
Также Сардор Умурзаков и Амир-Хан Муттаки обсудили перспективы расширения двусторонней торговли, транзита и транспортного сообщения. Узбекская сторона заверила, что в ближайшее время завершит составление дорожной карты сотрудничества.
Также в октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД.
Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
Ранее Узбекистан передал в управление афганцам железную дорогу Хайратон — Мазари-Шариф.
*- организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность