Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220514/pochemu-zablokirovannye-emotsii-razrushayut-organizm-24529117.html
Почему заблокированные эмоции разрушают организм
Почему заблокированные эмоции разрушают организм
Попытки не расстраиваться по пустякам, забыть о негативе наносят огромный вред здоровью, считает врач.
2022-05-14T09:02+0500
2022-05-14T09:04+0500
это интересно
эмоции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23225512_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10c6b91c290a272162c2c92d2ec387d7.jpg
Вытеснение из памяти неприятных событий и пережитого стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, пишет РИА Новости.Как объясняет кардиолог Анна Кореневич, подобные советы вредят организму. В таких случаях он "учится" блокировать неприятные воспоминания и пережитый стресс.Подкорковые структуры возле автономной вегетативной нервной системы накапливают стресс.В итоге этот груз вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Все вместе взятое ведет к развитию хронических заболеваний, уточняет Кореневич.Помимо того, организм теряет много энергии, если пытается удержать неприятные воспоминания.На уровне подсознания процесс продолжается: поэтому даже забытое в прошлом событие равно влияет на вас, подчеркивает доктор.Неприятные события не стоит забывать и вытеснять из памяти. Лучшее решение —осознать их и прожить, резюмирует врач.Читайте также:Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам &gt;&gt;На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23225512_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1188b47454f4558df3b46d45fe73b048.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эмоции

Почему заблокированные эмоции разрушают организм

09:02 14.05.2022 (обновлено: 09:04 14.05.2022)
© Depositphotos / ZzdimУставший мужчина перед компьютером
Уставший мужчина перед компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / Zzdim
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Попытки не расстраиваться по пустякам, забыть о негативе наносят огромный вред здоровью, считает врач.
Вытеснение из памяти неприятных событий и пережитого стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, пишет РИА Новости.
Как объясняет кардиолог Анна Кореневич, подобные советы вредят организму. В таких случаях он "учится" блокировать неприятные воспоминания и пережитый стресс.
"Человеческая психика устроена так, что только 10% происходящего мы осознаем, 90% находится на уровне бессознательного", — комментирует врач.
Подкорковые структуры возле автономной вегетативной нервной системы накапливают стресс.
В итоге этот груз вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Все вместе взятое ведет к развитию хронических заболеваний, уточняет Кореневич.
Помимо того, организм теряет много энергии, если пытается удержать неприятные воспоминания.
На уровне подсознания процесс продолжается: поэтому даже забытое в прошлом событие равно влияет на вас, подчеркивает доктор.
Неприятные события не стоит забывать и вытеснять из памяти. Лучшее решение —осознать их и прожить, резюмирует врач.
Читайте также:
Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам >>
На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0