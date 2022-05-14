https://uz.sputniknews.ru/20220514/pochemu-zablokirovannye-emotsii-razrushayut-organizm-24529117.html

Почему заблокированные эмоции разрушают организм

Почему заблокированные эмоции разрушают организм

Попытки не расстраиваться по пустякам, забыть о негативе наносят огромный вред здоровью, считает врач.

2022-05-14T09:02+0500

2022-05-14T09:02+0500

2022-05-14T09:04+0500

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Вытеснение из памяти неприятных событий и пережитого стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, пишет РИА Новости.Как объясняет кардиолог Анна Кореневич, подобные советы вредят организму. В таких случаях он "учится" блокировать неприятные воспоминания и пережитый стресс.Подкорковые структуры возле автономной вегетативной нервной системы накапливают стресс.В итоге этот груз вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Все вместе взятое ведет к развитию хронических заболеваний, уточняет Кореневич.Помимо того, организм теряет много энергии, если пытается удержать неприятные воспоминания.На уровне подсознания процесс продолжается: поэтому даже забытое в прошлом событие равно влияет на вас, подчеркивает доктор.Неприятные события не стоит забывать и вытеснять из памяти. Лучшее решение —осознать их и прожить, резюмирует врач.Читайте также:Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам >>На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире >>

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