https://uz.sputniknews.ru/20220514/pochemu-zablokirovannye-emotsii-razrushayut-organizm-24529117.html
Почему заблокированные эмоции разрушают организм
Почему заблокированные эмоции разрушают организм
Попытки не расстраиваться по пустякам, забыть о негативе наносят огромный вред здоровью, считает врач.
2022-05-14T09:02+0500
2022-05-14T09:02+0500
2022-05-14T09:04+0500
это интересно
эмоции
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Вытеснение из памяти неприятных событий и пережитого стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, пишет РИА Новости.Как объясняет кардиолог Анна Кореневич, подобные советы вредят организму. В таких случаях он "учится" блокировать неприятные воспоминания и пережитый стресс.Подкорковые структуры возле автономной вегетативной нервной системы накапливают стресс.В итоге этот груз вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Все вместе взятое ведет к развитию хронических заболеваний, уточняет Кореневич.Помимо того, организм теряет много энергии, если пытается удержать неприятные воспоминания.На уровне подсознания процесс продолжается: поэтому даже забытое в прошлом событие равно влияет на вас, подчеркивает доктор.Неприятные события не стоит забывать и вытеснять из памяти. Лучшее решение —осознать их и прожить, резюмирует врач.Читайте также:Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам >>На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире >>
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эмоции
Почему заблокированные эмоции разрушают организм
09:02 14.05.2022 (обновлено: 09:04 14.05.2022)
Попытки не расстраиваться по пустякам, забыть о негативе наносят огромный вред здоровью, считает врач.
Вытеснение из памяти неприятных событий и пережитого стресса приводят к серьезным хроническим заболеваниям, пишет
РИА Новости.
Как объясняет кардиолог Анна Кореневич, подобные советы вредят организму. В таких случаях он "учится" блокировать неприятные воспоминания и пережитый стресс.
"Человеческая психика устроена так, что только 10% происходящего мы осознаем, 90% находится на уровне бессознательного", — комментирует врач.
Подкорковые структуры возле автономной вегетативной нервной системы накапливают стресс.
В итоге этот груз вызывает сбой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Все вместе взятое ведет к развитию хронических заболеваний, уточняет Кореневич.
Помимо того, организм теряет много энергии, если пытается удержать неприятные воспоминания.
На уровне подсознания процесс продолжается: поэтому даже забытое в прошлом событие равно влияет на вас, подчеркивает доктор.
Неприятные события не стоит забывать и вытеснять из памяти. Лучшее решение —осознать их и прожить, резюмирует врач.