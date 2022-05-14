https://uz.sputniknews.ru/20220514/posledstviya-pochuvstvuyut-vse---lavrov-o-voyne-zapada-protiv-rossii-24552822.html

"Последствия почувствуют все" - Лавров о войне Запада против России

"Последствия почувствуют все" - Лавров о войне Запада против России

По словам главы МИД РФ, среди российских дипломатов предателей найти не удалось, хотя такие попытки были.

2022-05-14T20:52+0500

2022-05-14T20:52+0500

2022-05-14T20:52+0500

россия

сергей лавров

запад

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Запад объявил России тотальную гибридную войну, которая отразится на всех, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.Тем не менее, по словам дипломата, западным политикам нужно понять, что их попытки изолировать Россию обречены, и многие эксперты это уже признают, хоть и не говорят об этом публично.Между тем, Европейский Союз окончательно утрачивает самостоятельность в угоду США, жертвуя интересами своих народов."Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США", - подчеркнул глава МИД России.Лавров также заявил, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию "государственным пиратством".А поскольку от этих действий никто не застрахован, не только Россия, но и многие другие страны предпринимают усилия, чтобы снизить зависимость от западных валют, технологий и рынков.Глава внешнеполитического ведомства также заверил, что несмотря на попытки завербовать российских дипломатов и сложную внешнеполитическую обстановку, предателей среди них не оказалось.По словам министра, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда есть риск для здоровья и жизни. При этом даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, это разрушает общую атмосферу отношений с Западом.Читайте также: Главное из выступления Лаврова на заседании Совета глав МИД стран СНГ — видео

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сергей лавров, запад