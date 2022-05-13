https://uz.sputniknews.ru/20220513/glavnoe-iz-vystupleniya-lavrov-na-zasedanii-soveta-glav-mid-stran-sng--video-24528129.html

Главное из выступления Лаврова на заседании Совета глав МИД стран СНГ — видео

Главное из выступления Лаврова на заседании Совета глав МИД стран СНГ — видео

Лавров высказался о "международном оборзении" и "агрессивном" Евросоюзе.

2022-05-13T14:37+0500

2022-05-13T14:37+0500

2022-05-13T15:45+0500

россия

сергей лавров

мид рф

снг

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евросоюз

афганистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. На заседании Совета глав МИД стран СНГ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением". Так министр ответил на вопрос о действиях властей Литвы, отозвавших из России посла, и Латвии, планирующих снести памятник воинам-освободителям в Риге. Литовских коллег, подчеркнул Лавров, "трудно подозревать в том, что у них есть какая-то долгосрочная стратегия", они сейчас выполняют роль "постоянного раздражителя, наиболее агрессивной, русофобской части и НАТО, и ЕС"."То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств", - подчеркнул министр.Он также отметил, что участники СМИД СНГ высказали неприятие односторонними действиями Запада, направленными на развал существующих экономических и транспортных связей.Лавров также заявил, что ситуация в Афганистане не должна дестабилизироваться, основное бремя оказания гуманитарной помощи должны взять на себя США и союзники."Если уж мы говорим о судьбах Афганистана, его надо восстанавливать. Нельзя допустить, чтобы ситуация обрушилась, дестабилизировалась. Это уже будет совсем тяжело для афганского народа, который уже 20 лет страдает от присутствия натовцев, который ни копейки не вложили в инфраструктуру, позволяющую создавать новые рабочие места, развивать экономику, транспорт и внешние связи", - сказал министр в ходе пресс-подхода по итогам СМИД СНГ в Душанбе.По мнению министра, международное сообщество сейчас должно уделить больше внимания мобилизации гуманитарной и другой помощи для Афганистана и афганского народа, особую роль должны взять на себя страны, чьи военные контингенты находились на территории Афганистана на протяжении долгих лет.Глава МИД РФ также подчеркнул, что Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС."Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.Сергей Лавров также заявил, что позиция западных стран, которые требуют от других государств присоединиться к санкциям против России, наглая и невоспитанная.Страны Запада также пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, таким образом они пытаются укрепить свое влияние в Центральной Азии, отметил глава МИД России Сергей Лавров."Мы обсудили положение в Центральной Азии, в том числе с учетом тех попыток в отношении Центральноазиатского региона, которые предпринимают наши западные коллеги - США, ЕС, натовцы. Попыток, направленных на укрепление своего влияния в регионе за счет нанесения ущерба отношениям в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках ШОС и Евразийского экономического союза", - сказал Лавров журналистам в пятницу после заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в столице Таджикистана.Читайте также:Норов рассказал о возможностях СНГ способствовать стабилизации АфганистанаИтоги первого дня визита Шавката Мирзиёева в Ферганскую область — фото

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сергей лавров, мид рф, снг, запад, евросоюз, афганистан