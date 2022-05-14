https://uz.sputniknews.ru/20220514/rossiyskaya-kompaniya-pomojet-razvitiyu-rynka-nedvijimosti-v-tashkente-24551030.html
Российская компания поможет развитию рынка недвижимости в Ташкенте
Российская компания поможет развитию рынка недвижимости в Ташкенте
Представители компании Commonwealth Partnership встретились с руководством столичного хокимията.
2022-05-14T19:16+0500
2022-05-14T19:16+0500
2022-05-14T19:16+0500
общество
ташкент
компания
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента прошла встреча с руководством российской компании Commonwealth Partnership. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Гостей принимали руководители отделов хокимията под председательством Бахтиёра Абидова, первого заместителя начальника управления инвестиций и внешней торговли Ташкента.Со стороны российской компании в мероприятии принимали участие управляющий партнер Сергей Рябокобылко и руководитель отдела исследований Денис Соколов.В ходе встречи Денис Соколов презентовал проект "Развитие сервисного сектора в ташкентской агломерации", который включает в себя:Commonwealth Partnership – независимая российская компания, предлагающая инновационные решения в сфере коммерческой недвижимости для девелоперов, инвесторов, корпораций, государственных организаций в России и СНГ.Читайте также: Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд — экономист
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ташкент, компания
Российская компания поможет развитию рынка недвижимости в Ташкенте
Представители компании Commonwealth Partnership встретились с руководством столичного хокимията.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik
. В хокимияте Ташкента прошла встреча с руководством российской компании Commonwealth Partnership. Об этом сообщает пресс-служба
столичной администрации.
Гостей принимали руководители отделов хокимията под председательством Бахтиёра Абидова, первого заместителя начальника управления инвестиций и внешней торговли Ташкента.
Со стороны российской компании в мероприятии принимали участие управляющий партнер Сергей Рябокобылко и руководитель отдела исследований Денис Соколов.
В ходе встречи Денис Соколов презентовал проект "Развитие сервисного сектора в ташкентской агломерации", который включает в себя:
создание карты недвижимости столицы;
классификацию офисной недвижимости;
формирование среды для операций с недвижимостью;
дорожную карту поэтапного развития устойчивого рынка недвижимости.
Commonwealth Partnership – независимая российская компания, предлагающая инновационные решения в сфере коммерческой недвижимости для девелоперов, инвесторов, корпораций, государственных организаций в России и СНГ.