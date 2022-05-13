https://uz.sputniknews.ru/20220513/video-torgovlya-moskvy-i-tashkenta-mojet-prevzoyti-10-mlrd---ekonomist-24541626.html

Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд - экономист

Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд - экономист

О развитии торгово-экономических связей Узбекистана и РФ рассказал эксперт.

2022-05-13T21:10+0500

2022-05-13T21:10+0500

2022-05-13T21:10+0500

ташкент

торговля

москва

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24540238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cb00c6e8feb6f079d8d0cde42b5f8a9.jpg

В России замедлились темпы инфляции, а рубль тем временем демонстрирует тенденцию к укреплению. Об этом 12 мая сообщил российский лидер Владимир Путин. Также, по словам Путина, Россия справляется с уходом "недобросовестных" западных партнеров с рынка, замещая импорт продукцией собственного производства.О позитивных трендах российской экономики говорит и сотрудничество России с соседними государствами. Если говорить об Узбекистане, только в январе-апреле этого года на территории республики организовано 210 компаний с российским капиталом.Когда объем торговли между Россией и Узбекистаном превзойдет рубеж в $10 млрд долларов? Какие новые ниши будут доступны для иностранных рабочих в России?На эти и другие вопросы отвечает директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Читайте также:Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

ташкент, видео, торговля, москва