https://uz.sputniknews.ru/20220513/video-torgovlya-moskvy-i-tashkenta-mojet-prevzoyti-10-mlrd---ekonomist-24541626.html
Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд - экономист
Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд - экономист
О развитии торгово-экономических связей Узбекистана и РФ рассказал эксперт.
2022-05-13T21:10+0500
2022-05-13T21:10+0500
2022-05-13T21:10+0500
ташкент
торговля
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видео
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В России замедлились темпы инфляции, а рубль тем временем демонстрирует тенденцию к укреплению. Об этом 12 мая сообщил российский лидер Владимир Путин. Также, по словам Путина, Россия справляется с уходом "недобросовестных" западных партнеров с рынка, замещая импорт продукцией собственного производства.О позитивных трендах российской экономики говорит и сотрудничество России с соседними государствами. Если говорить об Узбекистане, только в январе-апреле этого года на территории республики организовано 210 компаний с российским капиталом.Когда объем торговли между Россией и Узбекистаном превзойдет рубеж в $10 млрд долларов? Какие новые ниши будут доступны для иностранных рабочих в России?На эти и другие вопросы отвечает директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Читайте также:Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта
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ташкент, видео, торговля, москва
Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд - экономист
Прогнозом развития торгово-экономических связей Узбекистана и России делится профессор Алексей Маслов.
В России замедлились темпы инфляции, а рубль тем временем демонстрирует тенденцию к укреплению. Об этом 12 мая сообщил российский лидер Владимир Путин. Также, по словам Путина, Россия справляется с уходом "недобросовестных" западных партнеров с рынка, замещая импорт продукцией собственного производства.
О позитивных трендах российской экономики говорит и сотрудничество России с соседними государствами. Если говорить об Узбекистане, только в январе-апреле этого года на территории республики организовано 210 компаний с российским капиталом.
Когда объем торговли между Россией и Узбекистаном превзойдет рубеж в $10 млрд долларов? Какие новые ниши будут доступны для иностранных рабочих в России?
На эти и другие вопросы отвечает директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.