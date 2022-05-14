https://uz.sputniknews.ru/20220514/rossiyskiy-i-uzbekistanskiy-dramteatry-dogovorilis-o-sotrudnichestve-24552626.html

Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве

Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве

Театры будут обмениваться опытом, совместно создавать сценические постановки и проводить творческие встречи

2022-05-14T20:19+0500

2022-05-14T20:19+0500

2022-05-14T20:19+0500

культура

театр

меморандум

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Дагестанский и Каттакурганский драматический театры подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Документ подписали художественный руководитель Дербентского государственного драмтеатра Фирдоуси Аскеров и директор Каттакурганского городского драмтеатра Ботир Тугалов.Театральные руководители договорились о развитии культурных связей двух стран и налаживании творческого сотрудничества.В частности, документ предполагает обмен опытом между драматургами, режиссерами, художниками и актерами двух театров, совместное создание сценических постановок, творческие встречи с известными артистами и проведение международных фестивалей и гастролей.Читайте также: Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж

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театр, меморандум