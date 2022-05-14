Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220514/rossiyskiy-i-uzbekistanskiy-dramteatry-dogovorilis-o-sotrudnichestve-24552626.html
Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве
Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве
Театры будут обмениваться опытом, совместно создавать сценические постановки и проводить творческие встречи
2022-05-14T20:19+0500
2022-05-14T20:19+0500
культура
театр
меморандум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0e/24552590_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_be70109afcbcf8fe029691706cfa85e1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Дагестанский и Каттакурганский драматический театры подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.Документ подписали художественный руководитель Дербентского государственного драмтеатра Фирдоуси Аскеров и директор Каттакурганского городского драмтеатра Ботир Тугалов.Театральные руководители договорились о развитии культурных связей двух стран и налаживании творческого сотрудничества.В частности, документ предполагает обмен опытом между драматургами, режиссерами, художниками и актерами двух театров, совместное создание сценических постановок, творческие встречи с известными артистами и проведение международных фестивалей и гастролей.Читайте также: Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0e/24552590_96:0:1251:866_1920x0_80_0_0_0355e010b3b2790a02ff3a7c4faae092.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
театр, меморандум

Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве

20:19 14.05.2022
© Министерство культуры Республики УзбекистанХудожественный руководитель Дербентского государственного драмтеатра Фирдоуси Аскеров и директор Каттакурганского городского драмтеатра Ботир Тугалов
Художественный руководитель Дербентского государственного драмтеатра Фирдоуси Аскеров и директор Каттакурганского городского драмтеатра Ботир Тугалов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2022
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Театры будут обмениваться опытом, совместно создавать сценические постановки и проводить творческие встречи.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Дагестанский и Каттакурганский драматический театры подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
Документ подписали художественный руководитель Дербентского государственного драмтеатра Фирдоуси Аскеров и директор Каттакурганского городского драмтеатра Ботир Тугалов.
Театральные руководители договорились о развитии культурных связей двух стран и налаживании творческого сотрудничества.
В частности, документ предполагает обмен опытом между драматургами, режиссерами, художниками и актерами двух театров, совместное создание сценических постановок, творческие встречи с известными артистами и проведение международных фестивалей и гастролей.
Читайте также:
Юрты и дроны: как прошел фестиваль "Бойсун бахори" — репортаж
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0