https://uz.sputniknews.ru/20220514/skonchalsya-esche-odin-uzbekistanets-postradavshiy-v-dtp-v-kazaxstane-24548681.html

Скончался еще один узбекистанец, пострадавший в ДТП в Казахстане

Скончался еще один узбекистанец, пострадавший в ДТП в Казахстане

В Узбекистан доставили 23 пострадавших в аварии и тела двоих погибших.

2022-05-14T13:47+0500

2022-05-14T13:47+0500

2022-05-14T13:51+0500

происшествия

казахстан

мчс

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Казахстане утром 14 мая скончался еще один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Жамбыльской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Напомним, 12 мая на автодороге Алматы-Ташкент в Жамбылской области Казахстана опрокинулся автобус. В салоне находился 51 человек, в том числе 46 граждан Узбекистана. Двое узбекистанцев скончались на месте, еще 16 пассажиров получили травмы.Спецслужбы Узбекистана совместно с казахстанскими коллегами 13 мая организовали перевозку в Узбекистан пострадавших и тела двоих погибших сограждан. Возглавлял колонну заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Азизбек Латифжонов. Граждан перевозили в восьми каретах скорой помощи и одном пассажирском автобусе, сообщает Sputnik Казахстан.При этом, в реанимационном отделении больницы Жуалынского района Казахстана остались двое граждан Узбекистана. Утром 14 мая один из них скончался. В настоящее время власти республики организовывают доставку его тела на родину, сообщили в МЧС.Тела двоих погибших уже отправлены в Бухарскую и Хорезмскую области, местные хокимияты организуют церемонию погребения.Из 23 пострадавших, доставленных в Узбекистан, 18 человек госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Еще пятеро после осмотра врачей вернулись домой.Читайте также: В МИД назвали количество погибших в ДТП на юге Казахстана

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