https://uz.sputniknews.ru/20220514/skonchalsya-esche-odin-uzbekistanets-postradavshiy-v-dtp-v-kazaxstane-24548681.html
Скончался еще один узбекистанец, пострадавший в ДТП в Казахстане
Скончался еще один узбекистанец, пострадавший в ДТП в Казахстане
В Узбекистан доставили 23 пострадавших в аварии и тела двоих погибших.
2022-05-14T13:47+0500
2022-05-14T13:47+0500
2022-05-14T13:51+0500
происшествия
казахстан
мчс
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Казахстане утром 14 мая скончался еще один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Жамбыльской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Напомним, 12 мая на автодороге Алматы-Ташкент в Жамбылской области Казахстана опрокинулся автобус. В салоне находился 51 человек, в том числе 46 граждан Узбекистана. Двое узбекистанцев скончались на месте, еще 16 пассажиров получили травмы.Спецслужбы Узбекистана совместно с казахстанскими коллегами 13 мая организовали перевозку в Узбекистан пострадавших и тела двоих погибших сограждан. Возглавлял колонну заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Азизбек Латифжонов. Граждан перевозили в восьми каретах скорой помощи и одном пассажирском автобусе, сообщает Sputnik Казахстан.При этом, в реанимационном отделении больницы Жуалынского района Казахстана остались двое граждан Узбекистана. Утром 14 мая один из них скончался. В настоящее время власти республики организовывают доставку его тела на родину, сообщили в МЧС.Тела двоих погибших уже отправлены в Бухарскую и Хорезмскую области, местные хокимияты организуют церемонию погребения.Из 23 пострадавших, доставленных в Узбекистан, 18 человек госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Еще пятеро после осмотра врачей вернулись домой.Читайте также: В МИД назвали количество погибших в ДТП на юге Казахстана
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казахстан, мчс
Скончался еще один узбекистанец, пострадавший в ДТП в Казахстане
13:47 14.05.2022 (обновлено: 13:51 14.05.2022)
В Узбекистан доставили 23 пострадавших в аварии и тела двоих погибших.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Казахстане утром 14 мая скончался еще один пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Жамбыльской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Напомним, 12 мая на автодороге Алматы-Ташкент в Жамбылской области Казахстана опрокинулся автобус. В салоне находился 51 человек, в том числе 46 граждан Узбекистана. Двое узбекистанцев скончались на месте, еще 16 пассажиров получили травмы.
Спецслужбы Узбекистана совместно с казахстанскими коллегами 13 мая организовали перевозку в Узбекистан пострадавших и тела двоих погибших сограждан. Возглавлял колонну заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Азизбек Латифжонов. Граждан перевозили в восьми каретах скорой помощи и одном пассажирском автобусе, сообщает Sputnik Казахстан
.
При этом, в реанимационном отделении больницы Жуалынского района Казахстана остались двое граждан Узбекистана. Утром 14 мая один из них скончался. В настоящее время власти республики организовывают доставку его тела на родину, сообщили в МЧС.
Тела двоих погибших уже отправлены в Бухарскую и Хорезмскую области, местные хокимияты организуют церемонию погребения.
Из 23 пострадавших, доставленных в Узбекистан, 18 человек госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Еще пятеро после осмотра врачей вернулись домой.