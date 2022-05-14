https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-tashkente-proydet-turisticheskiy-forum-shos-24552994.html
В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС
В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС
На форуме обсудят актуальные вопросы международного туризма и сохранение культурного наследия в странах Организации.
2022-05-14T21:19+0500
2022-05-14T21:19+0500
2022-05-14T21:19+0500
общество
ташкент
туризм
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853275_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_acb8ac3971cdb52a0f568252dcf60b6d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Туристический форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет 19-20 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Он станет одним из мероприятий, проводимых в рамках председательства республики в организации.Форум "Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие" соберет ученых и предпринимателей, а также представителей индустрии туризма из стран ШОС.Участники обсудят актуальные вопросы международного туризма, сохранения и популяризации культурного наследия и научно-техническое сотрудничество в рамках организации.Кроме того, в рамках заседаний участники обсудят проекты соглашения о развитии сотрудничества в области туризма и меморандума о сотрудничестве между музеями стран ШОС.Читайте также: В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853275_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_a2d96eb2697776a2f63d369cc8a59a14.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, туризм, шос
В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС
На форуме обсудят актуальные вопросы международного туризма и сохранение культурного наследия в странах Организации.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik.
Туристический форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет 19-20 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба
Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Он станет одним из мероприятий, проводимых в рамках председательства республики в организации.
Форум "Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие" соберет ученых и предпринимателей, а также представителей индустрии туризма из стран ШОС.
Участники обсудят актуальные вопросы международного туризма, сохранения и популяризации культурного наследия и научно-техническое сотрудничество в рамках организации.
"На встрече главы туристических ведомств рассмотрят совместные инициативы по ускоренному возобновлению туристических поездок, новые проекты и программы, повышающие роль туризма в качестве мультипликатора экономического роста", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в рамках заседаний участники обсудят проекты соглашения о развитии сотрудничества в области туризма и меморандума о сотрудничестве между музеями стран ШОС.