https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-tashkente-proydet-turisticheskiy-forum-shos-24552994.html

В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС

В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС

На форуме обсудят актуальные вопросы международного туризма и сохранение культурного наследия в странах Организации.

2022-05-14T21:19+0500

2022-05-14T21:19+0500

2022-05-14T21:19+0500

общество

ташкент

туризм

шос

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Туристический форум Шанхайской организации сотрудничества пройдет 19-20 мая в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Он станет одним из мероприятий, проводимых в рамках председательства республики в организации.Форум "Новый этап сотрудничества государств-членов ШОС: туризм и культурное наследие" соберет ученых и предпринимателей, а также представителей индустрии туризма из стран ШОС.Участники обсудят актуальные вопросы международного туризма, сохранения и популяризации культурного наследия и научно-техническое сотрудничество в рамках организации.Кроме того, в рамках заседаний участники обсудят проекты соглашения о развитии сотрудничества в области туризма и меморандума о сотрудничестве между музеями стран ШОС.Читайте также: В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС

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ташкент, туризм, шос