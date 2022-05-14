https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-tashkente-startoval-motosezon--video-24551578.html

В Ташкенте стартовал мотосезон — видео

В Ташкенте стартовал мотосезон — видео

Колонна мотоциклистов проехала через столицу от стадиона "Бунедкор" до TPK Next.

2022-05-14T19:47+0500

2022-05-14T19:47+0500

2022-05-14T19:47+0500

общество

мотоцикл

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Ташкенте прошло торжественное открытие Центральноазиатского мотосезона.Как сообщил корреспондент Sputnik, колонна мотоциклистов проехала по улицам столицы от стадиона "Бунедкор" до TPK Next, где и пройдет основная часть мероприятия.После торжественной церемонии открытия мотосезона автомобилисты направились на территорию "Чарвак оромгохи", где вечером пройдет open-air концерт и шоу-программа.Читайте также: На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков

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мотоцикл, ташкент