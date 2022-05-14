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В Ташкенте стартовал мотосезон — видео
В Ташкенте стартовал мотосезон — видео
Колонна мотоциклистов проехала через столицу от стадиона "Бунедкор" до TPK Next.
2022-05-14T19:47+0500
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общество
мотоцикл
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Ташкенте прошло торжественное открытие Центральноазиатского мотосезона.Как сообщил корреспондент Sputnik, колонна мотоциклистов проехала по улицам столицы от стадиона "Бунедкор" до TPK Next, где и пройдет основная часть мероприятия.После торжественной церемонии открытия мотосезона автомобилисты направились на территорию "Чарвак оромгохи", где вечером пройдет open-air концерт и шоу-программа.Читайте также: На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков
ташкент
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мотоцикл, ташкент

В Ташкенте стартовал мотосезон — видео

19:47 14.05.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиковмотоциклисты
мотоциклисты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Колонна мотоциклистов проехала через столицу от стадиона "Бунедкор" до TPK Next.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Ташкенте прошло торжественное открытие Центральноазиатского мотосезона.
Как сообщил корреспондент Sputnik, колонна мотоциклистов проехала по улицам столицы от стадиона "Бунедкор" до TPK Next, где и пройдет основная часть мероприятия.
После торжественной церемонии открытия мотосезона автомобилисты направились на территорию "Чарвак оромгохи", где вечером пройдет open-air концерт и шоу-программа.
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На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков
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