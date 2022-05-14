https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-tashkente-startoval-motosezon--video-24551578.html
В Ташкенте стартовал мотосезон — видео
В Ташкенте стартовал мотосезон — видео
Колонна мотоциклистов проехала через столицу от стадиона "Бунедкор" до TPK Next.
2022-05-14T19:47+0500
2022-05-14T19:47+0500
2022-05-14T19:47+0500
общество
мотоцикл
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/899/71/8997170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8ed29ccb59609e81a8a02968b2c8374.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Ташкенте прошло торжественное открытие Центральноазиатского мотосезона.Как сообщил корреспондент Sputnik, колонна мотоциклистов проехала по улицам столицы от стадиона "Бунедкор" до TPK Next, где и пройдет основная часть мероприятия.После торжественной церемонии открытия мотосезона автомобилисты направились на территорию "Чарвак оромгохи", где вечером пройдет open-air концерт и шоу-программа.Читайте также: На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/899/71/8997170_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fff36add5474ac0f251c82d20ad715a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мотоцикл, ташкент
В Ташкенте стартовал мотосезон — видео
Колонна мотоциклистов проехала через столицу от стадиона "Бунедкор" до TPK Next.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Ташкенте прошло торжественное открытие Центральноазиатского мотосезона.
Как сообщил корреспондент Sputnik
, колонна мотоциклистов проехала по улицам столицы от стадиона "Бунедкор" до TPK Next, где и пройдет основная часть мероприятия.
После торжественной церемонии открытия мотосезона автомобилисты направились на территорию "Чарвак оромгохи", где вечером пройдет open-air концерт и шоу-программа.