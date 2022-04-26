https://uz.sputniknews.ru/20220426/na-dorogax-uzbekistana-teper-legko-mojno-uznat-novichkov-24216675.html

На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков

На дорогах Узбекистана теперь легко можно узнать новичков

По новым правилам, водителям придется убрать со свих авто стикеры и рекламу, а новичкам – разместить спецзнаки.

2022-04-26T14:51+0500

2022-04-26T14:51+0500

2022-04-26T14:51+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Водителей Узбекистана обяжут убрать с авто рекламу и стикеры, а вот начинающим автолюбителям необходимо будет украсить машину специальной наклейкой. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.С 1 мая в республике начинают действовать новые Правила дорожного движения (ПДД), которые также коснулись наличия стикеров, знаков и разного рода надписей на автомобилях.Так, с мая запрещено размещать на авто рекламные надписи, кроме тех, на которые есть специальное разрешение.Под запрет попадают также стикеры, самодельные знаки и надписи нерекламного характера, уточняет ведомство.Однако начинающим водителям наоборот необходимо будет наклеить на заднее стекло автомобиля специальное обозначение – черный восклицательный знак в желтом квадрате. Это правило не распространяется на тракторы и мотоциклы.К категории "начинающие" относятся водители, стаж за рулем которых не превышает двух лет.Напомним, что с 1 мая в Узбекистане вступает в силу обновленная редакция ПДД. Изменения коснулись правил стоянки, проезда рядом со школами и детсадами, а также максимальной скорости в населенных пунктах.Читайте также: Как будет работать система штрафов для водителей — нарушителей ПДД

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