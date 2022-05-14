https://uz.sputniknews.ru/20220514/v-uzbekistane-vyveli-novyy-sort-pomidorov-24547290.html
В Узбекистане вывели новый сорт помидоров
В Узбекистане вывели новый сорт помидоров
Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте, урожайность на 15-20% выше, чем у других сортов.
2022-05-14T12:09+0500
2022-05-14T12:09+0500
2022-05-14T12:25+0500
общество
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. В Узбекистане разработали новый сорт помидоров "Универсал". Селекционеры трудились над ним 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.Авторы нового сорта - ученые-селекционеры НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе к.с.х.н. Екатерина Лян, д.с.х.н. Рустам Низомов, Шермухаммад Аминов и Жамиль Тураев.Сорт "Универсал" можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Сорт среднеспелый, период роста у растений составляет 120-122 дня. В теплице куст вырастает до 2-2,5 метров, в открытом грунте – до 1,5-1,8 метров. Урожайность на 15-20% выше, чем у других сортов.Документы на новый сорт переданы в Государственый сортоиспытательный центр для включения в Госреестр и патентования в Агентстве интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба.Читайте также: Минсельхоз анонсировал небывалый урожай картошки
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министерство сельского и водного хозяйства
В Узбекистане вывели новый сорт помидоров
12:09 14.05.2022 (обновлено: 12:25 14.05.2022)
Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте, урожайность на 15-20% выше, чем у других сортов.
ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik.
В Узбекистане разработали новый сорт помидоров "Универсал". Селекционеры трудились над ним 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства
республики.
Авторы нового сорта - ученые-селекционеры НИИ овощебахчевых культур и картофеля при Минсельхозе к.с.х.н. Екатерина Лян, д.с.х.н. Рустам Низомов, Шермухаммад Аминов и Жамиль Тураев.
Сорт "Универсал" можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Сорт среднеспелый, период роста у растений составляет 120-122 дня. В теплице куст вырастает до 2-2,5 метров, в открытом грунте – до 1,5-1,8 метров. Урожайность на 15-20% выше, чем у других сортов.
Документы на новый сорт переданы в Государственый сортоиспытательный центр для включения в Госреестр и патентования в Агентстве интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба.