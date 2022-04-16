https://uz.sputniknews.ru/20220416/urojay-kartoshki-v-uzbekistane-sostavit-bolee-4-mln-tonn-v-2022-godu-24019111.html

Минсельхоз анонсировал небывалый урожай картошки

Минсельхоз анонсировал небывалый урожай картошки

В ходе сельскохозяйственных работ по посадке картофеля используют 243 тыс. га земли.

2022-04-16T15:03+0500

2022-04-16T15:03+0500

2022-04-16T15:27+0500

экономика

узбекистан

картофель

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В 2022 году урожай картофеля в Узбекистане, по предварительным прогнозам, составит более 4 млн. тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Узбекистана.Под урожай картофеля в 2022 году было выделено 243 тыс. га земли, что на 86 тыс. га больше, по сравнению с прошлым годом.Прогнозируется, что за счет увеличения площади посадочных земель, в этом году Узбекистан получит 4,1 млн. тонн урожая. Предварительно 2,6 млн. тонн вырастят фермерские хозяйства, а 1,5 млн. тонн – на приусадебных участках.Известно, что частичный дефицит картофеля наблюдается в основном с января по май. Это сезон, когда данная культура в Узбекистане не выращивается.По сообщению ведомства, в 2021 году урожай картофеля составил 3,3 млн тонн, из которых 650 тыс. тонн было отложено в качестве семян под урожай следующего года.В Госреестр сельскохозяйственных культур включен 131 сорт картофеля, рекомендованный к посадке в Узбекистане, из них 19 сортов созданы местными научно-исследовательскими институтами.Более того, в Узбекистане существуют центры картофелеводства в девяти районах страны, а также восемь новых картофельных кластеров. Для выращивания видов картофеля, не подверженным болезням, в стране открыли 5 современных лабораторий.Помимо прочего, чтобы удовлетворить потребность населения в картофеле в десяти областях Узбекистана специализировали 40 районов под выращивание картофеля, 9 районов на выращивании суперэлитных сортов и 23 района под семеноводство.Ожидается, что вскоре на узбекистанских прилавках появится новый вид картофеля. Его разработкой занимались ученые Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля.Ранее в Минсельхозе сообщали, что узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда. Налажено научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, картофель