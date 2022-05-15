https://uz.sputniknews.ru/20220515/jivotnye-obreli-novyy-dom---video-24553726.html

Животные обрели новый дом — видео

Животные обрели новый дом — видео

В первый день выставки в зоопарке 10 собак и две кошки нашли хозяев.

2022-05-15T09:01+0500

2022-05-15T09:01+0500

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общество

выставка

ташкентский зоопарк

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ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. В Ташкентском зоопарке проходит выставка собак и кошек, спасенных волонтерами.В первый день выставки новый дом обрели 10 собак и две кошки, сообщает пресс-служба зоопарка.Мероприятие организовали Общество защиты бездомных животных "Хаёт", проект "Мушуккент" и Ташкентский зоопарк.У каждого животного своя непростая судьба, но всех их объединяет одно большое желание – найти своего любящего хозяина. Организаторы надеются, что выставка поможет осуществить это желание.В программе мероприятия — ярмарка мастеров народно-прикладного искусства, ремесленников и зоомагазинов Ташкента, шоу-программа для детей с участием аниматоров, выступление известных артистов, а также конкурс детского рисунка "Я люблю животных".Вход на выставку платный — 10 тыс. сумов. Часть средств пойдет на лечение, лекарства и стерилизацию животных, уточняет руководитель приюта "Хаёт".Часть денег от продажи изделий ручной работы и товаров для питомцев также передадут приюту "Хаёт" и проекту "Мушуккент".Читайте также:Их дом превратили в помойку: животные, живущие среди мусора — фото >>

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выставка, ташкентский зоопарк