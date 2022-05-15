https://uz.sputniknews.ru/20220515/kubok-azii-2023-goda-ne-proydet-v-kitae-24566019.html

Кубок Азии 2023 года не пройдет в Китае

Кубок Азии 2023 года не пройдет в Китае

Китай отказался от проведения Кубка Азии по футболу из-за коронавируса.

2022-05-15T18:05+0500

2022-05-15T18:05+0500

2022-05-15T18:05+0500

спорт

китай

футбол

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Из-за эпидемиологической ситуации Китай не примет Кубок Азии 2023 года. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола.Континентальный чемпионат с участием 24 команд должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в десяти городах Китая."Китайская футбольная ассоциация недавно официально проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о том, что не сможет принять у себя финал Кубка Азии 2023 года", - говорится в сообщении.По данным организации, хозяина конкурса, который проводится раз в четыре года, объявят в ближайшее время. Напомним: Узбекистан находится в группе С 3-го квалификационного раунда Кубка Азии-2023. Свой первый матч в отборочном раунде турнира сборная республики проведет 8 июня против сборной Шри-Ланки.Следующие игры узбекистанцев пройдут с командами Мальдив 11 июня и Таиланда 14 июня.В третьем квалификационном раунде каждый победитель группы и пять лучших игроков, занявших второе место, получат право на участие в Кубке Азии.Читайте также:Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео

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китай, футбол