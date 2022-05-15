https://uz.sputniknews.ru/20220515/pamyati-renata-ibragimova-24568563.html

Памяти Рената Ибрагимова

Памяти Рената Ибрагимова

Певец Мансур Ташматов рассказал корреспонденту Sputnik о дружбе с народным артистом.

2022-05-15T20:05+0500

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культура

певец

мансур ташматов

артист

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сегодня сотни человек в Москве попрощались с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, церемония прошла на территории Соборной мечети под открытым небом.Певец Мансур Ташматов поделился с корреспондентом Sputnik Узбекистан своими воспоминаниями об усопшем."С Ренатом Ибрагимовым мы дружили больше 40 лет. Познакомились на одном из песенных фестивалей, даже не вспомню сейчас в каком году – в 1978 или 1979-ом. Начали общаться, встречались на различных концертах, он приглашал меня в Татарстан на Сабантуй. В Ташкент сам тоже приезжал. Так и подружились. Поздравляли друг друга с каждым праздником, часто созванивались. Последнее голосовое сообщение он прислал мне 2 мая. Голос у него был очень веселый и бодрый. Мне страшно теперь говорить об этом в прошедшем времени", — вспоминает певец."Мы часто выступали с ним вместе. Последнее наше выступление было в Кремле. Вместе мы также пели знаменитые "Русские березы". Он однажды как-то даже извинялся: "Ничего, что я спою твою песню?" У нас были настоящие родственные отношения", — отметил Ташматов.По его словам, Ренат Ибрагимов всегда был веселым, радостным человеком, он всех заражал невероятным жизнелюбием и позитивом. "Такие люди не должны умирать – от них идет добро. Когда проходили его творческие вечера, его поддерживали все: Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. Я приезжал из Ташкента. Все участвовали там с великим удовольствием и бесплатно. Каждая встреча с ним была для всех праздником", — заключил Ташматов.В одном из интервью Ибрагимова спросили, какой город в России ему запомнился больше всего.БиографияРенат Исламович Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР). Когда Ренату исполнилось два года, семейство Ибрагимовых переехало в Казань.Одновременно с получением среднего образования Ренат окончил и музыкальную школу.После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа. Через год певец ушел из ансамбля и стал выступать сольно.В 1973 году окончил Казанскую государственную консерваторию и стал солистом Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Здесь он исполнил ведущие партии в операх, среди которых Князь Игорь ("Князь Игорь"), Эскамильо ("Кармен"), Валентин ("Фауст"), Евгений Онегин ("Евгений Онегин"), Елецкий ("Пиковая дама").В 1973 году Ибрагимов получил третью премию на Всесоюзном конкурсе советской песни в Минске.В 1974 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов, разделив первое место с Валерием Чемодановым.В 1975 году участвовал в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где получил главную премию.Победы на музыкальных конкурсах открыли перед Ибрагимовым путь к успеху в качестве эстрадного певца. В его репертуар входили песни известных советских авторов того времени: Александры Пахмутовой, Оскара Фельцмана, Арно Бабаджаняна, Давида Тухманова, а также Александра Морозова, Олега Иванова, Раймонда Паулса. Одни из самых популярных в его исполнении песен: "Дарите женщинам цветы", "Верни мне музыку", "Талая вода", "Мелодия вальса". Певец часто появлялся на телевидении, много гастролировал по стране и за рубежом.В 1978 году с песней "Наш город" Ибрагимов принял участие в ежегодном фестивале "Песня года".В 1973-1988 годах Ренат Ибрагимов состоял в труппе Татарского академического театра оперы и балета.В 1988 году перешел в Татарскую государственную филармонию, а после ухода из филармонии стал руководителем и солистом Татарского культурного центра "Сафар".В 1999 году Ибрагимов основал и возглавил собственный Театр песни.Ренат Ибрагимов попробовал себя в кино: снялся в фильмах "Военно-полевой романс" (1988), "Итальянский контракт" (1993). Певец выступил и в качестве режиссера, выпустив более 40 музыкальных сборников.В 2018 году был снят документальный фильм "Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про любовь".Ибрагимов одно время был членом партии "Единая Россия", но потом вышел оттуда.14 мая 2022 года Ренат Ибрагимов скончался.Ренату Ибрагимову присуждены почетные звания заслуженного артиста ТАССР (1977), народного артиста ТАССР, Каракалпакской АССР (1980), народного артиста РСФСР (1981).Ренат Ибрагимов был трижды женат, стал отцом восьмерых детей.Читайте также:Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве

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певец, мансур ташматов, артист