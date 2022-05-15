https://uz.sputniknews.ru/20220515/pozitsiya-turtsii-po-voprosu-finlyandii-i-shvetsii-chetkaya--chavushoglu-24567338.html
Позиция Турции по вопросу Финляндии и Швеции четкая – Чавушоглу
Позиция Турции по вопросу Финляндии и Швеции четкая – Чавушоглу
Чавушоглу: Анкара не торгуется по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО.
2022-05-15T17:25+0500
2022-05-15T17:25+0500
2022-05-15T17:34+0500
политика
финляндия
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Турция поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.Турция наблюдает за ситуацией вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может реагировать на этот процесс положительно, отметил ранее президент Тайип Эрдоган."Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - подчеркнул Чавушоглу.Швеция и Финляндия стали задумываться об отказе от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО в связи со спецоперацией России на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг говорил, что организация приветствует вхождение Финляндии и Швеции в свой состав и поможет им в этом процессе. НАТО ждет, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она отметила, что Штаты были бы рады присоединение этих стран к Организации.В России много раз подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку НАТО имеет агрессивный характер. При этом он заявлял, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Читайте также:Почему исламский мир не удастся вовлечь в "крестовый поход" против России
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финляндия, швеция, турция, нато
Позиция Турции по вопросу Финляндии и Швеции четкая – Чавушоглу
17:25 15.05.2022 (обновлено: 17:34 15.05.2022)
Чавушоглу заявил, что Анкара не торгуется по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Турция поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости
.
Турция наблюдает за ситуацией вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может реагировать на этот процесс положительно, отметил ранее президент Тайип Эрдоган.
"Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая – полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе", - подчеркнул Чавушоглу.
Швеция и Финляндия стали задумываться об отказе от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО в связи со спецоперацией России на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг говорил, что организация приветствует вхождение Финляндии и Швеции в свой состав и поможет им в этом процессе.
НАТО ждет, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она отметила, что Штаты были бы рады присоединение этих стран к Организации.
В России много раз подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку НАТО имеет агрессивный характер. При этом он заявлял, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.