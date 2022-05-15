https://uz.sputniknews.ru/20220515/rossiya-na-fone-sanktsiy-poluchit-rekordnyy-torgovyy-profitsit--smi-24558117.html

Россия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит — СМИ

Россия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит — СМИ

The Economist пишет, что Россия может получить огромный торговый излишек.

2022-05-15T11:50+0500

2022-05-15T11:50+0500

2022-05-15T11:50+0500

россия

санкции

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В России из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне наблюдается рекордный торговый профицит, пишет журнал The Economist."Импорт сократился из-за санкций <…> российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы", — говорится в публикации.По мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшее время достигнет рекордных значений. Так, в Институте международных финансов спрогнозировали рост торгового профицита до 250 миллиардов долларов в этом году, что более чем вдвое превысит прошлогодний уровень с показателем в 120 миллиардов долларов.При этом эффективность финансовых санкций, скорее всего, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно и очень медленно, что позволит России накопить больше средств, заключил автор статьи.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:На Московской бирже будут проводить торги рубль/сум

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санкции, торговля